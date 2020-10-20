Как выбрать масло для автоматической и механической КПП и как часто его менять?

Когда автовладельцы слышат о замене масла, то в первую очередь задумываются именно о двигателе, забывая о необходимости менять масло в КПП. Подобный подход к обслуживанию автомобиля чреват серьезными и дорогостоящими последствиями.

Нежелание менять масло в трансмиссии приводит к не самым лучшим последствиям

Как часто нужно менять масло в коробке

Как правило, первая замена масла прописана в инструкции по эксплуатации транспортного средства. Если говорить о цифрах, то масло в автоматических коробках передач меняют, как правило, на пробеге 40-90 тысяч километров, все зависит от типа КПП и ее производителя.

Как правило, трансмиссионные масла ATF используют для АКПП, а MTF – для МКПП

При замене масла лучше не смешивать жидкости разных производителей. Если коробка передач используется в режиме повышенной нагрузки, интервал замены масла лучше уменьшить. Существует три типа трансмиссионного масла:

Минеральный – одно из самых дешевых масел, которое нужно менять каждые 30-40 тыс. км. пробега.

– одно из самых дешевых масел, которое нужно менять каждые 30-40 тыс. км. пробега. Полусинтетический тип – имеет ряд присадок, для улучшения работы КПП. Рекомендуемый интервал замены - 40-50 тыс. км. пробега.

тип – имеет ряд присадок, для улучшения работы КПП. Рекомендуемый интервал замены - 40-50 тыс. км. пробега. Синтетический тип – одно из наиболее дорогих трансмиссионных масел с большим количеством присадок. Рекомендуемый интервал замены для АКПП до 50-60 тыс. км пробега.

Как часто менять масло в коробке автомат

Универсального пробега, на котором нужно менять масло в АКПП нет. Чаще всего интервал замены масла составляет 40-50 тысяч километров пробега. Стоит отметить, что при замене масла в автоматических трансмиссиях стоит учитывать их тип (гидромеханические автоматы, вариаторы, роботизированные коробки передач), ведь от этого будет завесить не только пробег, на котором необходимо производить замену масла, но и тип самого масла.

Как часто нужно менять масло в механической коробке передач

Как правило, сами автопроизводители не говорят о необходимости замены масла в МКПП. При этом, специалисты рекомендуют менять трансмиссионные масла в МКПП каждые 50-60 тыс. км., чтобы избежать повышенного износа.

Как понять, что нужно менять масло в коробке передач

В случае с автоматическими трансмиссиями стоит обращать внимание не следующие изменения в работе автомобиля:

Изменение цвета масла (отработанное масло, обычно, более темного цвета);

Запах гари (это свидетельствует о постоянном перегреве коробки, в таком случае нелишним будет провести дополнительную диагностику);

Пузырьки или пена в трансмиссионном масле (это может быть признаком неподходящего масла к данной коробке, либо же признаком завоздушивания системы);

Проблемы в работе АКПП (неровное переключение передач).

Если говорить про МКПП, то тут могут быть следующие показатели необходимости замены масла в коробке:

Шум во время езды, который усиливается при переключении передач;

Отсутствие возможности включить какую-либо передачу;

Проблемы с выключением передач;

Самопроизвольное выключение передач;

Утечки трансмиссионных масел из корпуса КПП.

Именно такие последствия могут поджидать автолюбителей в том случае, если они не будут менять масло в коробке передач. Как можно заметить, нежелание менять масло в трансмиссии приводит к не самым лучшим последствиям, как в случае с АКПП, так и в случае с МКПП.

Источник: auto.bigmir