Как выбрать масло для автоматической и механической КПП и как часто его менять?

Как часто нужно менять масло в коробке
Как правило, первая замена масла прописана в инструкции по эксплуатации транспортного средства. Если говорить о цифрах, то масло в автоматических коробках передач меняют, как правило, на пробеге 40-90 тысяч километров, все зависит от типа КПП и ее производителя.
Как правило, трансмиссионные масла ATF используют для АКПП, а MTF – для МКПП
При замене масла лучше не смешивать жидкости разных производителей. Если коробка передач используется в режиме повышенной нагрузки, интервал замены масла лучше уменьшить. Существует три типа трансмиссионного масла:
- Минеральный – одно из самых дешевых масел, которое нужно менять каждые 30-40 тыс. км. пробега.
- Полусинтетический тип – имеет ряд присадок, для улучшения работы КПП. Рекомендуемый интервал замены - 40-50 тыс. км. пробега.
- Синтетический тип – одно из наиболее дорогих трансмиссионных масел с большим количеством присадок. Рекомендуемый интервал замены для АКПП до 50-60 тыс. км пробега.
Как часто менять масло в коробке автомат
Универсального пробега, на котором нужно менять масло в АКПП нет. Чаще всего интервал замены масла составляет 40-50 тысяч километров пробега. Стоит отметить, что при замене масла в автоматических трансмиссиях стоит учитывать их тип (гидромеханические автоматы, вариаторы, роботизированные коробки передач), ведь от этого будет завесить не только пробег, на котором необходимо производить замену масла, но и тип самого масла.
Как часто нужно менять масло в механической коробке передач
Как правило, сами автопроизводители не говорят о необходимости замены масла в МКПП. При этом, специалисты рекомендуют менять трансмиссионные масла в МКПП каждые 50-60 тыс. км., чтобы избежать повышенного износа.
Как понять, что нужно менять масло в коробке передач
В случае с автоматическими трансмиссиями стоит обращать внимание не следующие изменения в работе автомобиля:
- Изменение цвета масла (отработанное масло, обычно, более темного цвета);
- Запах гари (это свидетельствует о постоянном перегреве коробки, в таком случае нелишним будет провести дополнительную диагностику);
- Пузырьки или пена в трансмиссионном масле (это может быть признаком неподходящего масла к данной коробке, либо же признаком завоздушивания системы);
- Проблемы в работе АКПП (неровное переключение передач).
Если говорить про МКПП, то тут могут быть следующие показатели необходимости замены масла в коробке:
- Шум во время езды, который усиливается при переключении передач;
- Отсутствие возможности включить какую-либо передачу;
- Проблемы с выключением передач;
- Самопроизвольное выключение передач;
- Утечки трансмиссионных масел из корпуса КПП.
Именно такие последствия могут поджидать автолюбителей в том случае, если они не будут менять масло в коробке передач. Как можно заметить, нежелание менять масло в трансмиссии приводит к не самым лучшим последствиям, как в случае с АКПП, так и в случае с МКПП.
Источник: auto.bigmir