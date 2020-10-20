Нашли останки экипажа на месте падения самолета Ли-2 в 1945 году

Также на месте найдены патроны, деталь от ремней сиденья и офицерская пряжка ВВС Рабоче-крестьянской Красной армии.

Ли-2 советский поршневой пассажирский и военно-транспортный самолёт времён Второй мировой войны средней дальности, выпускаемый по лицензии на выпуск Douglas DC-3, США

Ли-2 потерпел крушение в Черниговском районе, передаёт «Интерфакс» со ссылкой на сообщение отряда «АвиаПоиск».

Также на месте найдены патроны, деталь от ремней сиденья и офицерская пряжка ВВС Рабоче-крестьянской Красной армии.

Поисковики продолжат работы, чтобы установить имена экипажа и обстоятельства катастрофы. Затем состоится церемония погребения погибших.

Предположительно, жертвами крушения стали девять человек. Самолёт Ли-2 пропал без вести в августе 1945 года во время войны с Японией.

Источник: govoritmoskva.ru