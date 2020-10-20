Как отстоять свое право на врачебную помощь во время пандемии COVID-19?

Количество заразившихся коронавирусом растет, число запросов о ковиде в поисковых системах увеличивается, а получить достоверные ответы на некоторые вопросы не так-то просто.

Если ожидание превышает нормативы, в первую очередь, следует повторно обратиться к диспетчеру и сообщить о происходящем

Уже на следующей неделе Россия может выйти на плато по суточной заболеваемости, считает профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альштейн. Но в ближайшее время, уточнил он, рост показателей будет продолжаться. В понедельник, 19 октября, оперативный штаб по профилактике и контролю за распространением коронавируса в РФ отчитался о 15 982 новых случаях заражения COVID-19 — и это очередной антирекорд. На первом месте по суточной заболеваемости по-прежнему идет столица (+5376), за ней следуют Санкт-Петербург (+686) и Московская область (+466). В ожидании стабилизации эпидемиологической обстановки отвечают на важные вопросы, связанные с коронавирусом. Сегодня речь о том, как отстоять свои права во время пандемии.

Я вызвал скорую помощь. В течение какого времени она должна приехать?

Согласно действующим нормативам для оказания экстренной помощи (если есть угроза жизни пациента) бригада должна прибыть в течение 20 минут, в случае неотложной помощи (когда угрозы для жизни пациента нет) время ожидания увеличивается до двух часов.

— Следует особо обратить внимание, что в отдельных случаях скорая помощь имеет право не приезжать, — уточнила член Ассоциации юристов России (АЮР) Мария Спиридонова. — Например, если вызов используется для последующего получения судебно-медицинского или экспертного заключения, установления алкогольного или наркотического опьянения, выписки больничного листа и иных медицинских справок.

Не обязана бригада обслуживать и непрофильные вызовы, связанные с острой зубной болью, перевязкой или проведением инъекций, добавила юрист.

Что делать, если скорая помощь не едет?

Если ожидание превышает нормативы, в первую очередь, следует повторно обратиться к диспетчеру и сообщить о происходящем. Возможно, он сможет оперативно решить вопрос.

— Право граждан на получение бесплатной медпомощи в государственных и муниципальных учреждениях прямо закреплено в п. 1 ст. 41 Конституции РФ, — подчеркнула Мария Спиридонова.

Работа «скорой», добавила юрист, регламентируется целым перечнем нормативных документов, в который входят закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» (ст. 35), постановление правительства РФ от 08.12.2017 № 1492 и приказы Минздрава РФ от 26.03.1999 № 100 и от 20.06.2013 № 388н.

— Если скорая помощь отказывается прибыть по вызову или если вызов был принят, но «скорая» так и не приехала, есть несколько инстанций, куда может быть направлена жалоба: руководство станции скорой помощи, Минздрав, полиция и прокуратура, — уточнила юрист. — Возможны и уголовно-правовые последствия. Незаконный отказ в оказании медицинской помощи является уголовно наказуемым проступком.

В частности, пояснила она, нарушителей могут привлечь по ст. 124 УК РФ «Неоказание помощи больному. Если незаконными действиями (бездействием) работников «скорой» здоровью больного будет причинен вред средней тяжести, или же оно существенно ухудшится, то следует подавать заявление в полицию.

— Общая рекомендация — во все органы обращаться в письменной форме в виде заранее подготовленного заявления в двух экземплярах, один из которых сдается по месту назначения, а на втором ставится отметка о принятии. Она потом будет доказательством, что официальное обращение было принято, — подчеркнула Мария Спиридонова.

Врач не взял тест на коронавирус, хотя у меня есть признаки ОРВИ. Куда обращаться?

На горячей линии по вопросам, связанным с коронавирусом (8-800-200-01-12), корреспонденту «Известий» предложили обратиться в местное министерство или департамент здравоохранения, а также сообщить о нарушении в Роспотребнадзор.

— Врач при наличии соответствующих симптомов в любом случае должен взять анализы для теста на коронавирус, — подчеркнули на горячей линии.

Юрист Мария Спиридонова пояснила, что, согласно разъяснениям территориальных подразделений Минздрава, при ОРВИ тест не является обязательным условием. Его назначают в случае прибытия из других стран, контакта с заболевшими COVID-19 или потенциально зараженными в течение последних двух недель. Кроме того, анализы возьмут при средней или тяжелой форме ОРВИ, внебольничной пневмонии. Людей старше 65 лет на коронавирус проверят при симптомах респираторной инфекции.

— Отдельно в Минздраве отмечают, что показания к забору проб для анализа определяет в первую очередь лечащий врач. Такие рекомендации уже практически являются стандартом, — подчеркнула юрист.

У меня коронавирус, но я чувствую себя нормально и не хочу соблюдать изоляцию. Меня накажут за ее нарушение?

Да. За нарушение санитарно-эпидемиологических правил по ст. 236 УК РФ наказанием может стать штраф до 700 тыс. рублей, ограничение или лишение свободы на срок до двух лет, а также принудительные работы на тот же срок.

— Все пациенты с подтвержденным COVID-19, проходящие лечение на дому, лично подписывают постановления Роспотребнадзора о соблюдении режима изоляции и подключают систему мониторинга за пациентами с COVID-19, — сообщили «Известиям» в департаменте здравоохранения Москвы.

Меня при наличии показаний не направили на КТ, не подключают к аппарату ИВЛ. Как бороться с врачебной халатностью?

Пациент, полагающий, что его права нарушаются, вправе написать соответствующие жалобы и заявления на имя руководителя лечебного учреждения, где работает врач. Также может быть целесообразным и обращение в Минздрав.

— Но стоит понимать, что именно лечащий врач должен, учитывая результаты исследований, анализов, динамики заболевания, решать вопрос о направлении пациента на ту или иную процедуру, — отметила юрист Мария Спиридонова.

В столичном депздраве добавили, что при посещении пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 осматривает врач. Он принимает решение о необходимости госпитализации, направления на КТ-исследование или возможности лечения на дому.

— Пациенты, проходящие лечение на дому, направляются на КТ-исследование по назначению врача при наличии симптомов ухудшения состояния, — уточнили в ведомстве. — Искусственная вентиляция легких не является средством лечения или восстановления поврежденных легких. Решение о подключении к аппарату ИВЛ может принять только врач. Как правило, эта мера применяется только для самых тяжелых пациентов в отделении реанимации.

Пациентам с затрудненным дыханием или отдышкой при необходимости врач может назначить кислородную поддержку — она бывает разных видов и зависит от степени дыхательной недостаточности и поражения легких, отметили в департаменте.

Лекарства от коронавируса очень дорогие. Я боюсь, что не смогу оплатить лечение в случае болезни.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, если вы заболели коронавирусом, все необходимые лекарства предоставляются на бесплатной основе по ОМС.

— Пациенты с диагнозом COVID-19, которые проходят лечение на дому, по назначению врачей получают антивирусные препараты, — сообщили в департаменте здравоохранения Москвы. — Препараты выдаются пациентам с коронавирусной инфекцией бесплатно при посещении врачом на дому или при посещении пациентом амбулаторного КТ Центра.

Решение о назначении тех или иных препаратов может принимать только врач и только после осмотра пациента, подчеркнули в ведомстве. Курс лечения и дозировки зависят от степени тяжести и течения заболевания.

Меня отказались обслуживать на кассе без маски и заставили купить ее на месте. Законно ли это?

Да, однако вы не обязаны приобретать маску именно в этом магазине.

— В магазине могут потребовать надеть маску или предложить ее приобрести. Продавцы магазина могут на законных основаниях отказать в обслуживании покупателя без маски, — пояснила Мария Спиридонова.

У продавца, который меня обслуживал, маска не закрывала нос. Так можно?

Нет. По словам вирусолога, профессора НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолия Альштейна, маска, которая не закрывает нос, бесполезна и не препятствует распространению вируса.

— Так маски не носят, можно с тем же успехом носить ее на шее, — заявил он.

Что эффективнее — маска или респиратор?

Эффективнее респиратор, считает вирусолог Анатолий Альштейн. Но «дышать в нем, правда, тяжелее», добавил он.

— Медицинскую маску нужно менять каждые три-четыре часа, тканевую — хотя бы раз в день, — добавил эксперт.

Когда закончится эпидемия?

Предсказать это сложно. Однако, по словам профессора Анатолия Альштейна, хотя показатели растут и такая динамика пока сохранится, уже на следующей неделе мы можем выйти на плато.

— Долго ли мы на нем продержимся и будет ли после него спад, предположить невозможно, — добавил он.

Источник: стопкоронавирус.рф