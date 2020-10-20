Как проиндексируют пенсию 2021? Есть 3 варианта

По подсчетам эсеров, чтобы восстановить индексацию, а также компенсировать россиянам недоплаченные с 2016 года деньги, государству может потребоваться порядка 1,3 трлн рублей.

ГД рассмотрит три варианта индексации пенсий

Проработать этот вопрос ранее кабмину поручил президент.

29 октября Госдума рассмотрит сразу три законопроекта об индексации пенсий работающим пенсионерам, сообщили «Известиям» источники в парламенте. Авторы инициатив — сенатор Василий Иконников, а также фракции ЛДПР и «Справедливой России» — считают, что документы следует объединить и учесть уже при принятии бюджета на 2021 год. В зависимости от параметров и сроков выплат на эти цели может потребоваться 184 млрд, 368 млрд или 1,3 трлн рублей. Ранее президент поручил кабмину проработать вопрос о восстановлении индексации. Эксперты считают, что правительство в итоге выполнит поручение главы государства, но индексация будет поэтапной и минимально затратной.

Больше рабочих рук



Как выяснили «Известия», Госдума на заседании 29 октября рассмотрит все законопроекты, связанные с восстановлением индексации пенсий работающим пенсионерам, которые были внесены в нижнюю палату в течение этого года. Речь идет об инициативах сенатора Василия Иконникова, а также депутатов Госдумы от фракций ЛДПР и «Справедливая Россия». Как заявили парламентарии «Известиям», они рассчитывают, что в связи с поручением президента восстановить эту индексацию их инициативы учтут при рассмотрении федерального бюджета на следующий год.

— Президент абсолютно прав, заставляя чиновников еще раз подойти к этому вопросу. Когда правительство ставит задачу трехпроцентного роста ВВП, естественно, для ее выполнения потребуются рабочие руки. А если мы посмотрим, то значительную их часть составляют работающие пенсионеры. 5 млн из них отказались от официального трудоустройства, после того как пенсия для них перестала индексироваться, — пояснил «Известиям» сенатор Василий Иконников.

По его словам, задача власти — вернуть этих людей в экономику. Как считает сенатор, второй аргумент в пользу индексации — социальный, а точнее, принятие поправок в Конституцию, где черным по белому написано, что пенсии должны индексироваться всем гражданам.

Согласно его законопроекту, индексация увеличит расходы Пенсионного фонда в 2020 году на 368,5 млрд, в 2021-м — на 426,4 млрд, в 2022-м — на 524,6 млрд рублей.

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, автор еще одного законопроекта Ярослав Нилов отметил, что это не первая отклоненная правительством инициатива, которая принимается после личного вмешательства Владимира Путина. В пример он привел законопроект о появлении горячего питания в школах.

— Действительно, сейчас в Госдуме три альтернативных законопроекта, связанных с решением вопроса о восстановлении индексации пенсий работающим пенсионерам. Они были нашим комитетом рассмотрены, как член фракции ЛДПР я поддерживаю все законопроекты. Там разные расходы от самых минимальных до компенсации за все последние пять лет. Но если выбирать, то лучше возврат индексации с определенными ограничениями, чем отсутствие индексации, вообще, — пояснил парламентарий.

Согласно расчетам ЛДПР, дополнительные расходы Пенсионного фонда в результате индексации составят 184,25 млрд рублей.

Во фракции «Справедливой России» убеждены, что первенство этой инициативы принадлежит ей. Однако ничего не имеют против, если все законопроекты соберут в один, который в итоге будет принят Госдумой и учтен в бюджете на 2021 год.

— Нельзя делить пенсионеров на первый и второй сорт. Получается, что те, кто хочет помогать родине, оказываются в дискриминационном положении, а это неправильно. Поэтому, надеюсь, что в итоге законопроект о восстановлении индексации пенсий будет принят, а кто его автор не важно, — заявил «Известиям» первый зампред фракции Михаил Емельянов.

По подсчетам эсеров, чтобы восстановить индексацию, а также компенсировать россиянам недоплаченные с 2016 года деньги, государству может потребоваться порядка 1,3 трлн рублей.

Собеседник во фракции «Единой России» сообщил «Известиям», что ее представители также направляли свои предложения о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам напрямую в правительство. Речь шла о нескольких вариантах: одновременное восстановление индексации для всех категорий граждан и поэтапное.

— Мы поддерживаем восстановление индексации, но пока про ответ кабмина на наш запрос ничего сказать не можем, хотя отправляли его очень давно, — пояснили во фракции.

Проиндексируют, но поэтапно

В пресс-службе ПФР «Известиям» заявили, что воздержатся от ответа. Год назад, комментируя эту тему, глава фонда Антон Дроздов говорил, что в РФ зарегистрировано 43 млн пенсионеров, из них 9,6 млн — работают и возобновление индексации их пенсий 2020 году потребует в порядка 368 млрд рублей.

В правительстве, Минтруде и Минфине оперативный комментарий предоставить не смогли. В сентябре, до поручения Владимира Путина, глава ведомства Антон Силуанов заявил, что считает вопрос об индексации урегулированным, а ее восстановление необязательным, так как работающие пенсионеры получают индексирующуюся зарплату.

Экономисты, с которыми побеседовали «Известия», считают, что после поручения президента ведомство с большой долей вероятности изменит свою позицию, хотя у российского бюджета сейчас не лучшие времена.

— Конечно, Минфин будет выступать против дополнительных расходов, но в этом и его задача: беречь казну и держать ее в кубышке. Главное, чего он пытается избежать, это роста дефицита, потому что доходов объективно стало меньше, в том числе от углеводородов, которые падают в цене. Но при этом не выполнить поручение, которое дает лично президент, он тоже не может, — пояснил «Известиям» эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

Приближаются выборы в Госдуму, поэтому власть может пойти на определенные траты и восстановить индексацию пенсий работающим пенсионерам, правда, всё-таки с текущего момента, а не за предыдущие пять лет, считает эксперт.

— Поэтому думаю, что суммы на эти цели в 184,25 млрд или 368,5 млрд вполне могут быть рассмотрены, но третий вариант — 1,3 трлн рублей — мы сейчас очевидно не потянем. Не думаю, что этого будет требовать и президент, ведь иначе придется резать другие статьи бюджета, — подчеркнул Игорь Юшков.

Аналогичного мнения придерживается доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов.

— Триллион — это, конечно, очень чувствительно, но с марта у нас наблюдается довольно большой сдвиг бюджетной политики в сторону социальной сферы. Видно, что государство старается поддержать население, в эти параметры укладывается и поручение об индексации пенсий работающим пенсионерам. Причем это происходит за счет снижения трат на другие нужды, — отметил эксперт.

По его словам, это подтверждает предложение сократить расходы на оборону и МВД, о котором недавно заявил Минфин. Поэтому, скорее всего, индексация будет восстановлена, но вопрос в объеме. Эксперт также считает, что наиболее вероятный сценарий заключается в обеспечении текущих выплат, а что делать с прошлым, будут решать потом.

Источник: Известия