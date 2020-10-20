Сколько стоит образованный ребенок, рассказал профессор РАН Яков Миркин

Практика показывает: даже бесплатное обучение требует денег

Многие родители стараются по максимуму образовывать детей, не довольствуясь обычной школой. Спорт, творчество, языки, репетиторы... Какова сегодня цена образованного ребёнка? Об этом «АиФ» спросил известного экономиста, профессора Института мировой экономики и международных отношений РАН Якова Миркина.

Дорогие детки

Юлия Борта, «АиФ»: Яков Моисеевич, видела печальную статистику: число детей в РФ к 2036 г. сократится почти на 5–10 млн?

В крупных городах вам понадобится до 20 млн руб., чтобы провести ребёнка от рождения до диплома бакалавра, если состоятельная семья желает всего частного: детский сад, школу, врачей, спорт, языки, приватных учителей. — Яков Миркин.

Яков Миркин: В 2021 г. в России будут жить 27,4 млн детей в возрасте до 15 лет. А спустя 15 лет, в 2036 г., — 20,4 млн. Таков «средний вариант» демографического прогноза Росстата. На 7 млн детей меньше. Доля детей в населении России снизится с 18,7% в 2021 г. до 14,2% в 2036 г. Мы очень постареем. Даже в «высоком варианте» прогноза детей будет меньше на 4,4 млн человек, в самом худшем — на 9,6 млн. Это тяжелейший вызов для всех нас.

— Почему не рожают? В чём причины?

— По опросу агентства НАФИ, проведённому в октябре 2020 г., 46% жителей России от 18 до 45 лет вообще не хотят заводить детей. А что мешает появлению ребёнка? Почему откладывают? Самый популярный ответ: «Не хватает денег» — 24% опрошенных. «Плохие жилищные условия» назвали причиной 12%, «Не с кем» рожать детей — 15%, «Просто не хочу сейчас» — ответили 23%, «Упущу карьеру, не хочу отказываться от образа жизни» — 13%.

А вот и денежный вопрос. Сколько нужно добавить к ежемесячному доходу, чтобы вы позволили себе ребёнка? До 15 тыс. руб. нужно 9% опрошенных, 20—25 тыс. руб. — 12%, 30–45 тыс. руб. — 18%, 50 тыс. руб. — 21%, 60–90 тыс. руб. — 10%, свыше 100 тыс. руб. — 13%. Получается, что средняя цена ребёнка в месяц — 58 тыс. руб. А за 20 лет? Почти 14 млн руб. В больших городах за эти деньги можно купить шикарную квартиру.

— Сколько всё же семье нужно выделять из бюджета, чтобы растить и учить ребёнка?

— В зависимости от региона проживания разница от 2 до 4 раз. Начнём с состоятельных семей. В крупных городах вам понадобится до 20 млн руб., чтобы провести ребёнка от рождения до диплома бакалавра, если состоятельная семья желает всего частного: детский сад, школу, врачей, спорт, языки, приватных учителей. Считали тщательно, советовались с родителями. Половина этих затрат — частная школа, до 10% — детский сад, 6–8% — первоклассный вуз. А дальше понеслось — плати за самые отчаянные родительские фантазии. В среднем в месяц от 0 до 20 лет вынь из кармана 80–90 тыс. руб. Бывает и в 2–3 раза больше.

Чем богаче страна, чем выше продолжительность жизни, тем ценнее — в прямом и переносном смысле — каждый ребёнок. — Яков Миркин.

— Каковы примерно могут быть инвестиции в образование ребёнка, если по максимуму пользоваться всем государственным: детский сад, школа, бесплатные кружки, вуз (колледж), аспирантура?

— Муниципальный детский сад со всеми добавками — до нескольких тысяч рублей в месяц. Государственная школа — минимум 3–5 тыс. и до 20 тыс. руб. в месяц (обеды, продлёнка, дополнительные занятия). А ещё ведь хочется и спорт — снова 5–10 тыс. руб. в месяц выложи. Ни один ребёнок не вырастает без проблем. Бывают экстренные ситуации, когда хочешь не хочешь, а плати. Как ни крути, даже «государственный ребёнок», если пустить затраты по кругу, будет стоить от 8–10 до 20–25 тыс. руб. в месяц. От 0 до 20 лет такой ребёнок потребует от 2 до 4–5 млн руб. Всё это без учёта денег на еду, одежду, игрушки, развлечения и прочие текущие надобности.

— А если взять среднестатистическую семью?

— Такая семья будет пытаться соединить бесплатное, государственное, с частным. Скажем, соединить обычную школу с частными учителями. Или заплатить за подготовку к ЕГЭ. Найти частный садик, если ребёнок слабого здоровья. Часто приходится платить вузу, когда ребёнок не прошёл на бюджет.

Вы решили сыну дать хороший английский? Тоже придётся платить. Обучение в крупном вузе — 400–450 тыс. руб. в год. Репетиторство по ЕГЭ — не меньше 1,2 млн руб. Танцы, изо, детские клубы и лагеря, компьютеры, гимнастика — всё это 5–10 тыс. руб. в месяц. А если что-то особенное, со всем снаряжением, — бери больше. Такой полугосударственный вариант для ребёнка потребует от 20 до 40 тыс. руб. в месяц. До 20 лет — от 4–5 до 8–10 млн.

Все активы семьи, способные приносить доходы, должны это делать. Все льготы должны быть получены. Нужно их хотя бы знать. — Яков Миркин.

Любить и жалеть

— А как в других странах?

— В развитых странах цена ребёнка в 2–3 раза выше. Скажем, в Лондоне, чтобы «обслужить» ребёнка по полной программе, провести через всё частное, за 20 лет вам понадобится от 0,5 до 1 млн фунтов стерлингов. Стоимость дома или хорошей квартиры. Не больше 5–7% населения могут себе это позволить. Но есть государственные школы, бесплатная медицина, так что семьи могут управлять своими расходами. Чем богаче страна, чем выше продолжительность жизни, тем ценнее — в прямом и переносном смысле — каждый ребёнок. И есть развитые страны, где рождаемость выше, чем в России. Франция, Ирландия, Чехия, та же Великобритания.

— Что можно посоветовать семье, чтобы всё-таки выучить ребёнка по максимуму? И не скатиться в нищету?

— Главное наше имущество — мозги. Быть мобильным, с идеями, вкладываться в себя, в своё образование, в свои умения, в здоровье, чтобы быть как можно дороже на рынке труда. Быть самому на подъёме. Постоянно искать, где лучше. Уметь управлять имуществом и финансами семьи. Все активы семьи, способные приносить доходы, должны это делать. Все льготы должны быть получены. Нужно их хотя бы знать. Образовывать ребёнка прежде всего в том, в чём он по-настоящему талантлив. Знать его. Очень его любить и жалеть. Не брать на семью избыточные финансовые риски. И тогда мы получим огромное удовольствие от любящих и в будущем состоятельных, самостоятельных детей.

Источник: АиФ