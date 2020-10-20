Назвали самые замусоренные регионы России, есть Новосибирская область?

Твердые коммунальные отходы – это привычный всем бытовой мусор, который образуется в результате жизнедеятельности человека. Основными поставщиками ТКО являются городские жилые кварталы, офисы, а также дома частного сектора. В отличие от ранее использовавшегося в российской практике термина твердые бытовые отходы (ТБО), в понятие ТКО включаются также отходы, генерируемые сотрудниками предприятий.

Мусор можно встретить даже в глухом лесу

За 2019 год российское население оставило после себя около 346 млн куб. м твердых коммунальных отходов (ТКО), то есть на каждого жителя страны в среднем пришлось 2,4 куб. м мусора – подсчитала аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Ровно четверть всего собранного в стране мусора приходится на пять регионов: Москву, Подмосковье, Краснодарский край, Ростовскую область и Татарстан. Как выяснили аналитики, существует прямая зависимость между количеством мусора и уровнем жизни в регионе.

Чемпионами по производству ТКО стали жители Бурятии – порядка 8 куб. м на одного человека в 2019 году. Также в лидерах по «мусорогенерации» жители Севастополя (5,6 куб. м/чел.), Тульской области (4,4 куб. м/чел.), Магаданской области (3,8 куб. м/чел.), Вологодской области (3,6 куб. м/чел.), Ямало-Ненецкого автономного округа (3,5 куб. м/чел.), Иркутской области (3,3 куб. м/чел.), Сахалинской области (3,27 куб. м/чел.), Карелии (3,2 куб. м/чел.) и Новосибирской области (3,19 куб. м/чел.).

Кто больше мусорит?

Твердые коммунальные отходы – это привычный всем бытовой мусор, который образуется в результате жизнедеятельности человека. Основными поставщиками ТКО являются городские жилые кварталы, офисы, а также дома частного сектора. В отличие от ранее использовавшегося в российской практике термина твердые бытовые отходы (ТБО), в понятие ТКО включаются также отходы, генерируемые сотрудниками предприятий.

Количество произведенного на территории страны бытового мусора из года в год постепенно растет. Из 346 млн куб. м сгенерированных в 2019 году ТКО (учитывается мусор, вывезенный спецтехникой) около трети оставили после себя предприятия, остальную часть бытовых отходов мусоровозы вывезли из жилых кварталов. Основную массу ТКО создают города, на сельские территории приходится лишь около 16% мусора.

«На региональном уровне количество произведенного бытового мусора статистически зависит не только от численности населения, но и от уровня жизни и потребления. По нашим расчетам, чем выше в регионе оборот розничной торговли на душу населения, доходы и расходы жителей, тем, как правило, больше производится ТКО. Другой любопытный вывод, к которому мы пришли: чем выше в регионе уровень безработицы, тем меньше мусора генерирует его средний житель. Из этого следует, что больше мусора производится в благополучных регионах», – отмечает президент FinExpertiza Елена Трубникова.

Среди российских регионов больше всего ТКО в абсолютном выражении генерируют Москва (в 2019 году на полигоны было вывезено 26,8 млн куб. м ТКО) и Подмосковье (20,4 млн куб. м). В совокупности на московский регион приходится 14% всего бытового мусора в стране. На третьем месте – Краснодарский край (15 млн куб. м), за ним следуют Ростовская область (12,4 млн куб. м), Татарстан (12,2 млн куб. м), Нижегородская область (10,1 млн куб. м), Санкт-Петербург (10 млн куб. м), Свердловская (9,4 млн куб. м), Новосибирская (8,9 млн куб. м) и Самарская области (8,2 млн куб. м).

Топ-10 регионов с максимальным объемом ТКО в 2019 году, млн куб. м

Меньше всего ТКО за минувший год образовалось в Чукотском (102,7 тыс. куб. м) и Ненецком автономных округах (128 тыс. куб. м), Еврейской автономной области (216 тыс. куб. м), Алтае (245,6 тыс. куб. м), Тыве (332,3 тыс. куб. м), Ингушетии (356,4 тыс. куб. м), Калмыкии (433,6 тыс. куб. м), Магаданской области (533,4 тыс. куб. м), Чечне (716,4 тыс. куб. м), замыкает десятку наименее «мусорящих» регионов Карачаево-Черкесия (850,9 тыс. куб. м).

Топ-10 регионов с минимальным объемом ТКО в 2019 году, тыс. куб. м

Сколько мусора на человека?

Если рассматривать производство ТКО не по абсолютному объему, а в пересчете на душу населения, то региональная картина меняется. По статистике, больше всего мусора приходится на жителей Бурятии (почти 8 куб. м ТКО на одного человека в 2019 году), Севастополя (5,6 куб. м/чел.), Тульской области (4,4 куб. м/чел.), Магаданской области (3,8 куб. м/чел.), Вологодской области (3,6 куб. м/чел.), Ямало-Ненецкого автономного округа (3,5 куб. м/чел.), Иркутской области (3,3 куб. м/чел.), Сахалинской области (3,27 куб. м/чел.), Карелии (3,2 куб. м/чел.) и Новосибирской области (3,19 куб. м/чел.).

Топ-10 регионов с максимальным объемом ТКО на душу населения в 2019 году, куб. м/чел.

Меньше всего мусора оставляют после себя жители Чечни – в год там образуется всего 0,49 куб. м ТКО на человека, Ингушетии (0,71 куб. м/чел.), Тывы (1,02 куб. м/чел.), Дагестана (1,09 куб. м/чел.), Чувашии (1,1 куб. м/чел.), Алтая (1,12 куб. м/чел.), Забайкальского края (1,27 куб. м/чел.), Оренбургской области (1,3 куб. м/чел.), Орловской области (1,33 куб. м/чел.) и Еврейской автономной области (1,36 куб. м/чел.).

Топ-10 регионов с минимальным объемом ТКО на душу населения в 2019 году, куб. м/чел.

Несмотря на то что большинство ТКО относятся к наименее опасным IV и V классам, огромные объемы такого разнородного по составу мусора при неправильном размещении и отсутствии утилизации наносят огромный ущерб окружающей среде и человеку – перегруженные полигоны и мусорные свалки способны в буквальном смысле отравить природу и жизнь людей. Пластиковые бутылки, алюминиевые банки, стекло или макулатура и другие выброшенные предметы, собранные раздельно, могли бы быть переработаны с целью повторного использования. Но будучи сваленными в общую массу, они превращаются в «неэффективные» и вредные ТКО. Причем в мусорные баки выбрасывается все подряд, в том числе, например, аккумуляторные батареи или нерабочие ртутные градусники, которые не относятся к ТКО и должны сдаваться в специальные пункты приема для обезвреживания.

«В 2019 году в России было утилизировано лишь 2,7 млн тонн, или 4,4% всех ТКО. При этом существующие мощности в теории позволяют перерабатывать около половины всего бытового мусора. Низкая утилизация связана с отсутствием раздельного сбора ТКО на первичном этапе, то есть на уровне потребителя. Весь попавший на полигон мусор отсортировать невозможно даже при высоком развитии отрасли. Мусороперерабатывающие предприятия не способны и им не выгодно сортировать и отмывать всю массу ТКО. Поэтому большая часть отходов отправляется на полигон, где спрессовывается и захоранивается либо предварительно сжигается, что, безусловно, наносит вред экологии. В России принято говорить об отсутствии культуры обращения с отходами. Однако сейчас у населения и предприятий отсутствует экономическая мотивация не сваливать весь мусор в одну корзину. Европейский опыт показывает, что снижение тарифов для населения и бизнеса на вывоз мусора в случае раздельного сбора и создание других финансовых стимулов позволяют в корне изменить ситуацию», – подчеркивает Елена Трубникова.

Регион Кол-во ТКО в 2019 г., тыс. куб.м, ВСЕГО Население, 2019 г. Кол-во ТКО на человека в 2019 г., куб. м Российская Федерация 346 147,8 146 764 655 2,36 Центральный федеральный округ 93 547,8 39 405 807 2,37 Белгородская область 3 992,6 1 548 284 2,58 Брянская область 3 054,0 1 196 339 2,55 Владимирская область 2 888,4 1 362 110 2,12 Воронежская область 4 460,0 2 326 013 1,92 Ивановская область 2 665,4 1 000 657 2,66 Калужская область 2 370,5 1 005 978 2,36 Костромская область 1 853,5 635 325 2,92 Курская область 2 039,3 1 105 524 1,84 Липецкая область 2 818,7 1 141 703 2,47 Московская область 20 352,4 7 645 255 2,66 Орловская область 979,1 736 483 1,33 Рязанская область 2 662,4 1 111 492 2,40 Смоленская область 2 340,2 938 625 2,49 Тамбовская область 2 254,3 1 011 357 2,23 Тверская область 2 081,6 1 265 007 1,65 Тульская область 6 460,9 1 472 472 4,39 Ярославская область 3 501,6 1 256 501 2,79 Москва столица Российской Федерации город федерального значения 26 773,0 12 646 679 2,12 Северо-Западный федеральный округ 31 559,5 13 977 031 2,26 Республика Карелия 1 963,9 616 059 3,19 Республика Коми 1 978,9 825 353 2,40 Ненецкий автономный округ (Архангельская область) 128,0 43 970 2,91 Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) 1 943,7 1 096 357 1,77 Вологодская область 4 138,3 1 164 079 3,55 Калининградская область 2 676,6 1 007 349 2,66 Ленинградская область 3 922,7 1 861 869 2,11 Мурманская область 2 067,4 744 729 2,78 Новгородская область 1 564,4 598 401 2,61 Псковская область 1 191,3 627 882 1,90 Санкт-Петербург город федерального значения 9 984,4 5 390 977 1,85 Южный федеральный округ 45 695,2 16 460 317 2,78 Республика Адыгея (Адыгея) 1 097,5 458 915 2,39 Республика Калмыкия 433,6 271 891 1,59 Республика Крым 5 121,7 1 912 220 2,68 Краснодарский край 14 958,5 5 661 848 2,64 Астраханская область 3 097,1 1 009 924 3,07 Волгоградская область 6 088,0 2 499 272 2,44 Ростовская область 12 402,6 4 200 071 2,95 Севастополь 2 496,3 446 174 5,59 Северо-Кавказский федеральный округ 14 402,7 9 898 841 1,45 Республика Дагестан 3 387,4 3 098 492 1,09 Республика Ингушетия* 356,4 502 226 0,71 Кабардино-Балкарская Республика 1 199,0 867 284 1,38 Карачаево-Черкесская Республика 850,9 465 546 1,83 Республика Северная Осетия-Алания 1 764,7 698 044 2,53 Чеченская Республика* 716,4 1 467 838 0,49 Ставропольский край 6 127,8 2 799 408 2,19 Приволжский федеральный округ 69 751,9 29 342 448 2,38 Республика Башкортостан 7 609,1 4 044 578 1,88 Республика Марий Эл 1 369,9 679 899 2,01 Республика Мордовия 1 759,9 792 850 2,22 Республика Татарстан (Татарстан) 12 240,0 3 900 758 3,14 Удмуртская Республика 2 734,7 1 504 172 1,82 Чувашская Республика - Чувашия 1 336,1 1 220 605 1,09 Пермский край 6 252,8 2 605 030 2,40 Кировская область 2 471,9 1 267 255 1,95 Нижегородская область 10 128,4 3 208 785 3,16 Оренбургская область 2 539,2 1 959 921 1,30 Пензенская область 3 686,0 1 311 833 2,81 Самарская область 8 206,1 3 181 285 2,58 Саратовская область 5 504,4 2 431 355 2,26 Ульяновская область 3 913,4 1 234 120 3,17 Уральский федеральный округ 27 098,9 12 355 437 2,19 Курганская область 1 364,0 830 933 1,64 Свердловская область 9 421,8 4 313 190 2,18 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область) 3 492,4 1 669 236 2,09 Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область) 1 875,0 542 961 3,45 Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) 3 826,0 1 528 055 2,50 Челябинская область 7 119,7 3 471 061 2,05 Сибирский федеральный округ 42 123,9 17 145 861 2,46 Республика Алтай 245,6 219 524 1,12 Республика Тыва 332,3 325 902 1,02 Республика Хакасия 965,7 535 215 1,80 Алтайский край 3 826,7 2 324 983 1,65 Красноярский край 5 793,5 2 870 140 2,02 Иркутская область 7 860,8 2 394 478 3,28 Кемеровская область - Кузбасс 7 762,6 2 666 055 2,91 Новосибирская область 8 909,6 2 795 777 3,19 Омская область 4 135,3 1 935 430 2,14 Томская область 2 291,8 1 078 355 2,13 Дальневосточный федеральный округ 21 967,8 8 178 913 2,69 Республика Бурятия 7 652,2 984 604 7,77 Республика Саха (Якутия) 2 006,3 969 502 2,07 Забайкальский край 1 347,7 1 062 742 1,27 Камчатский край 970,1 313 868 3,09 Приморский край 2 845,0 1 899 293 1,50 Хабаровский край 2 377,5 1 318 557 1,80 Амурская область 2 317,9 791 619 2,93 Магаданская область 533,4 140 691 3,79 Сахалинская область 1 599,1 488 947 3,27 Еврейская автономная область 216,0 159 109 1,36 Чукотский автономный округ 102,7 49 975 2,06

Источник: аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza