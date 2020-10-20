Как транспортировать пианино

Именно перевозка пианино Киев и других подобных габаритных предметов сегодня действительно важна, ведь такая услуга как ни странно, пользуется популярностью. Во-первых, если воспользоваться специалистами специализированной компании, то все будет выполнено на высоком уровне. Во-вторых, пианино будет отправлено и привезено в обговоренные сроки, что тоже очень выгодно. В-третьих, цену услуги по транспортировке можно будет без проблем обговорить заранее и договориться про определенную стоимость.

На что стоит обратить внимание?

Чтобы перевозка пианино прошла успешно, стоит позаботиться про:

специализированный транспорт для перевозки больших предметов;

специальные крепления, которыми можно прикрепить пианино;

документация на пианино, которая должна быть у водителей;

помощь грузчиков, которые загрузят и разгрузят инструмент.

Поэтому обратившись в специализированную компанию можно не переживать, что что-то пойдет не по плану.

Какие советы по упаковке?

Музыкальный инструмент перед тем, как перевезти необходимо укомплектовать должным образом. Чаще всего, упаковку берут прочную и крепкую, которая предотвратит всевозможные повреждения вовремя перевозки. Кроме этого, стоит уделить особое внимание тому, как правильно обернуть инструмент. Так как пианино имеет некоторые габариты, то лучше взять толстый картон, специальную пленку и исключительно качественные нити, которые не смогут предотвратить повреждения, царапины и другие дефекты на поверхности музыкального инструмента.

Помимо этого, стоит отметить, что между струнами также устанавливают плотную бумагу. Это делается для того, чтобы в момент транспортировки их не повредить. Что же касается крышки и клавиш, то тонкий слой бумаги тоже не помешает, но чаще всего все-таки берут поролон либо какой-то похожий на него мягкий материал. Это могут быть материи, ткани, ненужная тонкая одежда. Перевозить пианино в любом случае сложно, но закрепить все это можно будет еще и скотчем, правда придется выбирать тот, который пополнее.