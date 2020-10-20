20.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Станет ли экологической катастрофой для Бердска свалка у кладбища? Ответит Greenpeace

16:42 20.10.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
1 0

Greenpeace позиционирует себя как непредвзятая и независимая от коммерческих компаний и правительств организация. Она находит экспертную информацию о злоупотреблениях ресурсами планеты.

% name% title
Рыли котлован под будущую свалку рядом к кладбищем Бердска. Работы пока остановлены
Сюжет: Свалка между Бердском и Искитимом
% name% title

Станет ли экологической катастрофой для Бердска свалка у кладбища? Ответит GreenpeaceСтроят ли новую мусорную свалку около кладбища Бердске? Смотрите фоторепортажЕщё 155 новостей

Найдут ли нарушения эксперты Greenpeace в планируемом строительстве свалки у кладбища Бердска? "Курьер. Среда. Бердск" связался с московским представительством некоммерческой всемирной организации 20 октября. Напомним, изолировать грунтовые воды, закрыть от птиц и даже не загрязнять воздух должны по новым правилам полигоны. Впишется ли в них новая свалка у Бердска, выяснял "Курьер. Среда. Бердск".

- Мы рассмотрим ваше обращение. Специалисты изучат сланные документы и свяжутся, - уточнил секретарь офиса в Москве Greenpeace.

Отметим, что компания Greenpeace на своем сайте позиционирует себя как непредвзятая и независимая от коммерческих компаний и правительств организация.

"С помощью природоохранных кампаний мы показываем пути решения экологических проблем. Мы находим, фиксируем и публикуем экспертную информацию о злоупотреблениях ресурсами планеты. Научный центр Greenpeace создан на базе университета города Эксетер (Великобритания) и оказывает научно-исследовательскую поддержку нашим проектам по всему миру" - заявлено на сайте организации.

Редакция сайта "Курьер. Среда. Бердск" отправила запрос в Greenpeace и прикрепила ответы ведомств о планируемом размещении на границе кладбища Бердска полигона. Он уже утвержден в Территориальной схеме обращения с отходами региона - законно ли это? Не станет ли свалка экологической катастрофой для Бердска? Как только будут получены ответы от Greenpeace, мы опубликуем их. Читайте продолжение в ближайшее время.

Greenpeace злоупотребление ресурсами нарушения экологического законодательства полигон свалка свалка у Бердска Greenpeace
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Найдет нарушения Greenpeace?

Аноним, 20 октября 2020 16:58
БКС- Вы просто молодцы.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Почему у переболевших COVID-19 выпадают волосы, лысеют брови и ресницы. Причины ковидного облысения
17:48 20-10-2020
Почему у переболевших COVID-19 выпадают волосы, лысеют брови и ресницы. Причины ковидного облысения
Точный гороскоп на среду 21 октября для всех знаков зодиака
17:46 20-10-2020
Точный гороскоп на среду 21 октября для всех знаков зодиака
Зачем убийцы расчленяют своих жертв, рассказал эксперт
17:45 20-10-2020
Зачем убийцы расчленяют своих жертв, рассказал эксперт
БердскУмоляет вернуть в корпус №1 из "дома" при свинарнике ветеран труда Фарид пансионата имени Калинина Бердска. Выселили за драку с соседом
17:30 20-10-2020
Умоляет вернуть в корпус №1 из
Своей главной целью возвращение Крыма назвал Зеленский
17:30 20-10-2020
Своей главной целью возвращение Крыма назвал Зеленский
26 и 27 октября - очень благоприятные дни для высадки озимого лука по лунному календарю-2020
17:17 20-10-2020
26 и 27 октября - очень благоприятные дни для высадки озимого лука по лунному календарю-2020
Назвали самые замусоренные регионы России, есть Новосибирская область?
17:15 20-10-2020
Назвали самые замусоренные регионы России, есть Новосибирская область?
Бердск"Курьер. Среда. Бердск» продолжает акцию "Сухая попа". Нужны подгузники, зубная паста и туалетная бумага больным туберкулезом детям осенью 2020
17:15 20-10-2020
БердскСледующий выход газеты "Курьер.Среда.Бердск" 28 октября
17:08 20-10-2020
Следующий выход газеты
Зажал коленями голову грудничка и повернул его на 180 градусов "массажист" на пенсии в Новосибирске. СК начал проверку
17:05 20-10-2020
Зажал коленями голову грудничка и повернул его на 180 градусов