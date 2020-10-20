Станет ли экологической катастрофой для Бердска свалка у кладбища? Ответит Greenpeace

Greenpeace позиционирует себя как непредвзятая и независимая от коммерческих компаний и правительств организация. Она находит экспертную информацию о злоупотреблениях ресурсами планеты.

Рыли котлован под будущую свалку рядом к кладбищем Бердска. Работы пока остановлены

Найдут ли нарушения эксперты Greenpeace в планируемом строительстве свалки у кладбища Бердска? "Курьер. Среда. Бердск" связался с московским представительством некоммерческой всемирной организации 20 октября. Напомним, изолировать грунтовые воды, закрыть от птиц и даже не загрязнять воздух должны по новым правилам полигоны. Впишется ли в них новая свалка у Бердска, выяснял "Курьер. Среда. Бердск".

- Мы рассмотрим ваше обращение. Специалисты изучат сланные документы и свяжутся, - уточнил секретарь офиса в Москве Greenpeace.

Отметим, что компания Greenpeace на своем сайте позиционирует себя как непредвзятая и независимая от коммерческих компаний и правительств организация.



"С помощью природоохранных кампаний мы показываем пути решения экологических проблем. Мы находим, фиксируем и публикуем экспертную информацию о злоупотреблениях ресурсами планеты. Научный центр Greenpeace создан на базе университета города Эксетер (Великобритания) и оказывает научно-исследовательскую поддержку нашим проектам по всему миру" - заявлено на сайте организации.

Редакция сайта "Курьер. Среда. Бердск" отправила запрос в Greenpeace и прикрепила ответы ведомств о планируемом размещении на границе кладбища Бердска полигона. Он уже утвержден в Территориальной схеме обращения с отходами региона - законно ли это? Не станет ли свалка экологической катастрофой для Бердска? Как только будут получены ответы от Greenpeace, мы опубликуем их. Читайте продолжение в ближайшее время.