Любила сына, но истязала дочь: била металлическими ложкой от обуви и шваброй "провинившуюся" 12-летку мать

Не выдержав постоянных унижений и побоев девочка ушла из дома к соседям, рассказав о противоправных действиях матери, о чем неравнодушные люди, приютившие ребенка, сообщили в полицию.

Женщина била 12-летнюю дочь руками по голове и различным частям тела

Следователями следственного отдела по городу Горно-Алтайск следственного управления СК России по Республике Алтай завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летней жительницы республиканской столицы. Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч. 2 ст. 117 и ст. 156 УК РФ (истязание несовершеннолетнего и ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним).

Следствием установлено, что 37-летняя уроженка Республики Ингушетия проживала совместно с двумя детьми на территории Чемальского района, после чего с марта 2020 года стала проживать в республиканской столице, где сняла квартиру в многоквартирном жилом доме. Отец детей в их воспитании длительный период времени не участвовал, проживает раздельно.

С апреля по июль 2020 года в городе Горно-Алтайске у себя дома женщина, испытывая личную неприязнь к своей несовершеннолетней дочери, 2005 года рождения, используя малозначительные поводы, истязала ее, систематически нанося ребенку побои. Для избиения обвиняемая использовала металлическую ложку для обуви, металлическую швабру и полимерные плечики для одежды, кроме того била 12-летнюю дочь руками по голове и различным частям тела.

Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетней дочери связано с жестоким обращением с ребенком, применением недопустимых методов воспитания, причиняющих вред нравственному и физическому развитию несовершеннолетней девочки, а именно в неоднократном нанесении побоев.

Не выдержав постоянных унижений и побоев девочка ушла из дома к соседям, рассказав о противоправных действиях матери, о чем неравнодушные люди, приютившие ребенка, сообщили в полицию.

В ходе предварительного следствия несовершеннолетняя девочка была изъята из семьи и помещена в социальное учреждение. Решение о дальнейшем пребывании девочки будет принято после принятия судом решения по данному уголовному делу.

Обвиняемая свою вину в совершении инкриминируемых ей преступлений признала частично. Однако причастность женщины к совершению вышеуказанных преступлений подтверждена материалами уголовного дела, подробными показаниями потерпевшей и свидетелей, судебными экспертизами.

Следует отметить, что к своему 15-летнему сыну женщина всегда относилась с теплом и заботой, однако, несмотря на это, после случившегося в органы системы профилактики правонарушений и преступлений в отношении несовершеннолетних следователями направлены представления и информационные письма с требованием о принятии конкретных мер профилактического характера в отношении обвиняемой, в результате чего семья взята на контроль в органах внутренних дел, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, управлении социальной поддержки населения города Горно-Алтайска. Ввиду пристального внимания со стороны уполномоченных на защиту несовершеннолетних должностных лиц органов системы профилактики угрозы жизни и здоровью детей обвиняемой не имеется.

Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник: altai.sledcom.ru