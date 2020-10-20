Среднюю зарплату в 42 229 рублей получают жители Новосибирска и Бердска. А вы?

Среди регионов, входящих в состав округа, более высокий уровень заработной платы зарегистрирован в Красноярском крае, Иркутской и Томской областях.

Среди регионов, входящих в состав округа, более высокий уровень заработной платы зарегистрирован в Красноярском крае, Иркутской и Томской областях

О заработной плате в регионах Сибирского федерального округа

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций (включая налоги и другие удержания в соответствии с законодательством Российской Федерации) в Сибирском федеральном округе в январе - августе 2020 года составила 42640 рублей. Среди регионов, входящих в состав округа, более высокий уровень заработной платы зарегистрирован в Красноярском крае, Иркутской и Томской областях, что во многом объясняется особенностями отраслевой структуры экономики этих регионов и величиной применяемого районного коэффициента.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата

по регионам Сибирского федерального округа в январе – июле 2020 года

(рублей)

СФО Республики Края Области Алтай Тыва Хакасия Алтай-ский Красно-ярский Иркутская Кеме-ровская Новоси-бирская Омская Томская Всего 42640 34963 41833 42595 28690 52735 48421 42229 39668 36359 46627 Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство 29943 19509 21121 24908 23928 32326 45060 28026 27473 26441 34417 Добыча полезных ископаемых 79531 40338 67586 53424 39343 118982 97715 59152 50366 43233 95196 Обрабатывающие производства 44343 24000 25445 52915 29094 60857 50228 43031 38763 41486 42806 Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха 47761 37622 44412 55037 35068 58379 56269 39838 43934 41976 55487 Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений 36538 26763 25603 30710 24730 53887 35783 32248 30214 32809 38026 Строительство 38579 21818 35060 39227 22628 48545 38037 42224 30622 40727 33458 Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов 29567 30739 25208 29752 21914 32751 27764 34371 31715 27360 27706 Транспортировка и хранение 48056 33079 38993 48898 31020 58937 57459 42544 41508 39977 59374 Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания 22877 30111 24096 22864 16378 29450 25271 20943 21132 19613 23782 Деятельность в области информации и связи 54012 36797 41633 35483 34447 57850 52460 43732 66749 43610 62966 Деятельность финансовая и страховая 62160 60383 76371 57880 49457 62365 66314 53420 73091 52792 61428 Деятельность по операциям с недвижимым имуществом 28690 31535 28501 29288 17872 34076 27933 25170 32810 25188 34586 Деятельность профессиональная, научная и техническая 53228 27428 34448 38643 30496 63014 57139 55105 49321 48869 63355 Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги 29536 20289 24210 28022 20799 37374 36314 25186 26919 23844 31343 Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение 50580 48472 59710 53417 38987 56580 58873 50504 46682 43639 51575 Образование 33522 27393 30413 30595 24925 38427 37416 34002 33315 28094 38792 Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг 41901 41493 46204 40625 31840 47510 47781 39583 43163 36292 44650 Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений 37386 30216 32487 31941 22893 44154 39128 34250 42196 34043 35837 Предоставление прочих видов услуг 28166 22066 29829 28239 19639 37006 29458 30862 29074 20723 27005

Источник: Новосибирскстат