Среднюю зарплату в 42 229 рублей получают жители Новосибирска и Бердска. А вы?

О заработной плате в регионах Сибирского федерального округа
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций (включая налоги и другие удержания в соответствии с законодательством Российской Федерации) в Сибирском федеральном округе в январе - августе 2020 года составила 42640 рублей. Среди регионов, входящих в состав округа, более высокий уровень заработной платы зарегистрирован в Красноярском крае, Иркутской и Томской областях, что во многом объясняется особенностями отраслевой структуры экономики этих регионов и величиной применяемого районного коэффициента.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
по регионам Сибирского федерального округа в январе – июле 2020 года
(рублей)
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СФО
Республики
Края
Области
Алтай
Тыва
Хакасия
Алтай-ский
Красно-ярский
Иркутская
Кеме-ровская
Новоси-бирская
Омская
Томская
Всего
42640
34963
41833
42595
28690
52735
48421
42229
39668
36359
46627
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство
29943
19509
21121
24908
23928
32326
45060
28026
27473
26441
34417
Добыча полезных ископаемых
79531
40338
67586
53424
39343
118982
97715
59152
50366
43233
95196
Обрабатывающие производства
44343
24000
25445
52915
29094
60857
50228
43031
38763
41486
42806
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха
47761
37622
44412
55037
35068
58379
56269
39838
43934
41976
55487
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений
36538
26763
25603
30710
24730
53887
35783
32248
30214
32809
38026
Строительство
38579
21818
35060
39227
22628
48545
38037
42224
30622
40727
33458
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов
29567
30739
25208
29752
21914
32751
27764
34371
31715
27360
27706
Транспортировка и хранение
48056
33079
38993
48898
31020
58937
57459
42544
41508
39977
59374
Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания
22877
30111
24096
22864
16378
29450
25271
20943
21132
19613
23782
Деятельность в области информации и связи
54012
36797
41633
35483
34447
57850
52460
43732
66749
43610
62966
Деятельность финансовая и страховая
62160
60383
76371
57880
49457
62365
66314
53420
73091
52792
61428
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом
28690
31535
28501
29288
17872
34076
27933
25170
32810
25188
34586
Деятельность профессиональная, научная и техническая
53228
27428
34448
38643
30496
63014
57139
55105
49321
48869
63355
Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги
29536
20289
24210
28022
20799
37374
36314
25186
26919
23844
31343
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение
50580
48472
59710
53417
38987
56580
58873
50504
46682
43639
51575
Образование
33522
27393
30413
30595
24925
38427
37416
34002
33315
28094
38792
Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг
41901
41493
46204
40625
31840
47510
47781
39583
43163
36292
44650
Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений
37386
30216
32487
31941
22893
44154
39128
34250
42196
34043
35837
Предоставление прочих видов услуг
28166
22066
29829
28239
19639
37006
29458
30862
29074
20723
27005
Источник: Новосибирскстат