20.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Работа

Среднюю зарплату в 42 229 рублей получают жители Новосибирска и Бердска. А вы?

16:59 20.10.2020 Фото: pixabay.com
0

Среди регионов, входящих в состав округа, более высокий уровень заработной платы зарегистрирован в Красноярском крае, Иркутской и Томской областях.

% name% title
Среди регионов, входящих в состав округа, более высокий уровень заработной платы зарегистрирован в Красноярском крае, Иркутской и Томской областях

О заработной плате в регионах Сибирского федерального округа

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций (включая налоги и другие удержания в соответствии с законодательством Российской Федерации) в Сибирском федеральном округе в январе - августе 2020 года составила 42640 рублей. Среди регионов, входящих в состав округа, более высокий уровень заработной платы зарегистрирован в Красноярском крае, Иркутской и Томской областях, что во многом объясняется особенностями отраслевой структуры экономики этих регионов и величиной применяемого районного коэффициента.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата

по регионам Сибирского федерального округа в январе – июле 2020 года

(рублей)

СФО

Республики

Края

Области

Алтай

Тыва

Хакасия

Алтай-ский

Красно-ярский

Иркутская

Кеме-ровская

Новоси-бирская

Омская

Томская
Всего

42640

34963

41833

42595

28690

52735

48421

42229

39668

36359

46627
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство

29943

19509

21121

24908

23928

32326

45060

28026

27473

26441

34417
Добыча полезных ископаемых

79531

40338

67586

53424

39343

118982

97715

59152

50366

43233

95196
Обрабатывающие производства

44343

24000

25445

52915

29094

60857

50228

43031

38763

41486

42806
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха

47761

37622

44412

55037

35068

58379

56269

39838

43934

41976

55487
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений

36538

26763

25603

30710

24730

53887

35783

32248

30214

32809

38026
Строительство

38579

21818

35060

39227

22628

48545

38037

42224

30622

40727

33458
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов

29567

30739

25208

29752

21914

32751

27764

34371

31715

27360

27706
Транспортировка и хранение

48056

33079

38993

48898

31020

58937

57459

42544

41508

39977

59374
Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания

22877

30111

24096

22864

16378

29450

25271

20943

21132

19613

23782
Деятельность в области информации и связи

54012

36797

41633

35483

34447

57850

52460

43732

66749

43610

62966
Деятельность финансовая и страховая

62160

60383

76371

57880

49457

62365

66314

53420

73091

52792

61428
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом

28690

31535

28501

29288

17872

34076

27933

25170

32810

25188

34586
Деятельность профессиональная, научная и техническая

53228

27428

34448

38643

30496

63014

57139

55105

49321

48869

63355
Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги

29536

20289

24210

28022

20799

37374

36314

25186

26919

23844

31343
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение

50580

48472

59710

53417

38987

56580

58873

50504

46682

43639

51575
Образование

33522

27393

30413

30595

24925

38427

37416

34002

33315

28094

38792
Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг

41901

41493

46204

40625

31840

47510

47781

39583

43163

36292

44650
Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений

37386

30216

32487

31941

22893

44154

39128

34250

42196

34043

35837
Предоставление прочих видов услуг

28166

22066

29829

28239

19639

37006

29458

30862

29074

20723

27005

Источник: Новосибирскстат

доходы зарплата
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Какая у вас зарплата?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Почему у переболевших COVID-19 выпадают волосы, лысеют брови и ресницы. Причины ковидного облысения
17:48 20-10-2020
Почему у переболевших COVID-19 выпадают волосы, лысеют брови и ресницы. Причины ковидного облысения
Точный гороскоп на среду 21 октября для всех знаков зодиака
17:46 20-10-2020
Точный гороскоп на среду 21 октября для всех знаков зодиака
Зачем убийцы расчленяют своих жертв, рассказал эксперт
17:45 20-10-2020
Зачем убийцы расчленяют своих жертв, рассказал эксперт
БердскУмоляет вернуть в корпус №1 из "дома" при свинарнике ветеран труда Фарид пансионата имени Калинина Бердска. Выселили за драку с соседом
17:30 20-10-2020
Умоляет вернуть в корпус №1 из
Своей главной целью возвращение Крыма назвал Зеленский
17:30 20-10-2020
Своей главной целью возвращение Крыма назвал Зеленский
26 и 27 октября - очень благоприятные дни для высадки озимого лука по лунному календарю-2020
17:17 20-10-2020
26 и 27 октября - очень благоприятные дни для высадки озимого лука по лунному календарю-2020
Назвали самые замусоренные регионы России, есть Новосибирская область?
17:15 20-10-2020
Назвали самые замусоренные регионы России, есть Новосибирская область?
Бердск"Курьер. Среда. Бердск» продолжает акцию "Сухая попа". Нужны подгузники, зубная паста и туалетная бумага больным туберкулезом детям осенью 2020
17:15 20-10-2020
БердскСледующий выход газеты "Курьер.Среда.Бердск" 28 октября
17:08 20-10-2020
Следующий выход газеты
Зажал коленями голову грудничка и повернул его на 180 градусов "массажист" на пенсии в Новосибирске. СК начал проверку
17:05 20-10-2020
Зажал коленями голову грудничка и повернул его на 180 градусов