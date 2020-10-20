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26 и 27 октября - очень благоприятные дни для высадки озимого лука по лунному календарю-2020

17:17 20.10.2020 Фото: https://www.pikist.com/
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А 25 и 31 октября - очень плохие дни для высадки в зиму этого полезного овоща.

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Хорошие дни лунного календаря для того, чтобы сажать лук на октябрь 2020

Благоприятные дни лунного календаря для того, чтобы сажать лук на октябрь 2020
13 октября (27 -й лунный день), 26 октября (11 -й лунный день), 27 октября (12 -й лунный день)

Хорошие дни лунного календаря для того, чтобы сажать лук на октябрь 2020

8 октября (22 -й лунный день), 10 октября (24 -й лунный день), 16 октября (30 -й лунный день), 19 октября (4 -й лунный день), 20 октября (5 -й лунный день), 23 октября (8 -й лунный день)
Нейтральные дни лунного календаря для того, чтобы сажать лук на октябрь 2020
3 октября (17 -й лунный день), 5 октября (19 -й лунный день), 17 октября (2 -й лунный день), 24 октября (9 -й лунный день), 28 октября (13 -й лунный день), 29 октября (14 -й лунный день)

Плохие дни лунного календаря для того, чтобы сажать лук на октябрь 2020
1 октября (15 -й лунный день), 4 октября (18 -й лунный день), 11 октября (25 -й лунный день), 15 октября (29 -й лунный день), 18 октября (3 -й лунный день), 21 октября (6 -й лунный день), 22 октября (7 -й лунный день), 30 октября (15 -й лунный день)

Самые плохие дни лунного календаря для того, чтобы сажать лук на октябрь 2020
2 октября (16 -й лунный день), 6 октября (20 -й лунный день), 7 октября (21 -й лунный день), 9 октября (23 -й лунный день), 12 октября (26 -й лунный день), 14 октября (28 -й лунный день), 25 октября (10 -й лунный день), 31 октября (16 -й лунный день)

лук лунный календарь озимый лук
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