26 и 27 октября - очень благоприятные дни для высадки озимого лука по лунному календарю-2020

Благоприятные дни лунного календаря для того, чтобы сажать лук на октябрь 2020
13 октября (27 -й лунный день), 26 октября (11 -й лунный день), 27 октября (12 -й лунный день)
Хорошие дни лунного календаря для того, чтобы сажать лук на октябрь 2020
Нейтральные дни лунного календаря для того, чтобы сажать лук на октябрь 2020
3 октября (17 -й лунный день), 5 октября (19 -й лунный день), 17 октября (2 -й лунный день), 24 октября (9 -й лунный день), 28 октября (13 -й лунный день), 29 октября (14 -й лунный день)
Плохие дни лунного календаря для того, чтобы сажать лук на октябрь 2020
1 октября (15 -й лунный день), 4 октября (18 -й лунный день), 11 октября (25 -й лунный день), 15 октября (29 -й лунный день), 18 октября (3 -й лунный день), 21 октября (6 -й лунный день), 22 октября (7 -й лунный день), 30 октября (15 -й лунный день)
Самые плохие дни лунного календаря для того, чтобы сажать лук на октябрь 2020
2 октября (16 -й лунный день), 6 октября (20 -й лунный день), 7 октября (21 -й лунный день), 9 октября (23 -й лунный день), 12 октября (26 -й лунный день), 14 октября (28 -й лунный день), 25 октября (10 -й лунный день), 31 октября (16 -й лунный день)