26 и 27 октября - очень благоприятные дни для высадки озимого лука по лунному календарю-2020

А 25 и 31 октября - очень плохие дни для высадки в зиму этого полезного овоща.

Хорошие дни лунного календаря для того, чтобы сажать лук на октябрь 2020

Благоприятные дни лунного календаря для того, чтобы сажать лук на октябрь 2020

13 октября (27 -й лунный день), 26 октября (11 -й лунный день), 27 октября (12 -й лунный день)

Хорошие дни лунного календаря для того, чтобы сажать лук на октябрь 2020



8 октября (22 -й лунный день), 10 октября (24 -й лунный день), 16 октября (30 -й лунный день), 19 октября (4 -й лунный день), 20 октября (5 -й лунный день), 23 октября (8 -й лунный день)3 октября (17 -й лунный день), 5 октября (19 -й лунный день), 17 октября (2 -й лунный день), 24 октября (9 -й лунный день), 28 октября (13 -й лунный день), 29 октября (14 -й лунный день)

Плохие дни лунного календаря для того, чтобы сажать лук на октябрь 2020

1 октября (15 -й лунный день), 4 октября (18 -й лунный день), 11 октября (25 -й лунный день), 15 октября (29 -й лунный день), 18 октября (3 -й лунный день), 21 октября (6 -й лунный день), 22 октября (7 -й лунный день), 30 октября (15 -й лунный день)

Самые плохие дни лунного календаря для того, чтобы сажать лук на октябрь 2020

2 октября (16 -й лунный день), 6 октября (20 -й лунный день), 7 октября (21 -й лунный день), 9 октября (23 -й лунный день), 12 октября (26 -й лунный день), 14 октября (28 -й лунный день), 25 октября (10 -й лунный день), 31 октября (16 -й лунный день)