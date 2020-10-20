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Зажал коленями голову грудничка и повернул его на 180 градусов "массажист" на пенсии в Новосибирске. СК начал проверку

17:05 20.10.2020
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При этом сам массажист утверждает, что эти процедуры не опасны. По его словам, с помощью массажа он пытался исправить кривошей у грудничка.

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На кадрах медбрат на пенсии зажимает коленями голову грудничка и поворачивает его на 180 градусов

20 октября текущего года в ходе мониторинга СМИ было выявлено сообщение и видео в социальных сетях о том, что массажистом, 1959 г.р., были оказаны новорожденному ребенку услуги, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. На кадрах медбрат на пенсии зажимает коленями голову грудничка и поворачивает его на 180 градусов. При этом сам массажист утверждает, что эти процедуры не опасны. По его словам, с помощью массажа он пытался исправить кривошей у грудничка.

По данному сообщению СМИ следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области организовано проведение доследственной проверки. Следствию предстоит выяснить все обстоятельства, изложенные в сообщении СМИ. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Источник: nsk.sledcom.ru

грудничок массаж медбрат шея
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