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Смертью от отравления закончилась борьба с тараканами

18:00 20.10.2020 Фото: pixabay.com
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Мужчина сам смог вызвать скорую, но все равно его не удалось спасти.

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Москвич насмерть отравился дихлофосом во время травли тараканов в квартире

Мужчина скончался от отравления после травли тараканов в своей квартире на северо-востоке столицы, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.

«Утром 19 октября из ГКБ имени Пирогова поступило сообщение о смерти мужчины, отравившегося дихлофосом. Полиция опросила его сожительницу. По ее словам, несколькими часами ранее мужчина якобы поехал на свою вторую квартиру на ул. Кибальчича, чтобы травить тараканов. Через некоторое время он вызвал скорую и был госпитализирован, но позднее скончался», - рассказал собеседник агентства.

По данному факту полиция проводит проверку в порядке ст. 144-145 УПК РФ.

Источник: mskagency.ru

дихлофос отравление тараканы
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