Умоляет вернуть в корпус №1 из "дома" при свинарнике ветеран труда Фарид пансионата имени Калинина Бердска. Выселили за драку с соседом

По его словам, руководство заведения для ветеранов ссылается на отсутствие мест.

Никто не хочет жить в "свинарнике"

В редакцию «Курьер. Среда. Бердск» обратился один из жителей корпуса № 4 бердского пансионата ветеранов труда имени М.И. Калина, что находится в поселке Речкуновка, попросивший не называть его имени.

Два года назад, после конфликта с соседом по комнате, его переселили из корпуса № 1, что расположен гораздо ближе к поселку Речкуновка, в корпус № 4, стоящий в нескольких километрах от главного корпуса пансионата, проезжей части и объектов социальной инфраструктуры. С тех пор ветеран труда не может никакими силами вернуться на место прежнего проживания. Хотя, как уверяет обратившийся, он был прописан именно в корпусе № 1. По его словам, руководство заведения для ветеранов ссылается на отсутствие мест.

Обратившийся к нам ветеран труда жалуется, что на новом месте жительства ему никак не удается найти общий язык в соседями, которые, по его словам «просто глупые», и единственными его развлечениями являются прогулки вокруг корпуса и телевизор. Основной вопрос, который беспокоит нашего респондента:

- Почему я не могу вернуться в тот корпус, где я жил и прописан?

Больше, кроме дорогого ему сердца корпуса № 1, жителю пансионата возвращаться некуда: он разведен, хотя всю жизнь прожил в Бердске, где у него остались сестра и две племянницы.

«Курьер. Среда. Бердск» обратились к руководству БПВТ имени М.И. Калинина с вопросом, как можно решить вопрос переселения их жителя по месту его прописки.

Заместитель директора БПВТ имени М.И. Калинина Галина Шеметова прокомментировала, что прописка пациентов у них привязывается именно к пансионату, а не к его отдельному корпусу или комнате. Далее распределение пациентов происходит согласно их поведению и состоянию.

- Понятно, что сейчас «коронавирус», и пациенты не могут никуда выходить, в каком бы корпусе они не жили. Но, в любом случае, местом прописки будет именно территория бердского пансионата ветеранов труда имени М.В. Калинина, а не какой-то конкретный корпус или комната, - сказала Галина Шеметова.

Напомним, 28 июля редакция "Курьер. Среда. Бердск" получила комментарий Министерства труда на две статьи: история Сергея Штаева и Петра Педелева. Сергея Штаева сноха забрала к себе домой: мужчина рассказывал о скудном питании, душе на кирпичах, ужасной вони и грязи в пансионате. Петр Педелев живет в пансионатах уже 6 лет, в отделении №4 провел почти 2 года. Он рассказывает, как инвалидов и пенсионеров ограничивают в передвижении, как теряются целые сумки с вещами, а у человека забирают коляску и протезы, лишь бы он не напился.

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