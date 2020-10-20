Рейтинг самых опасных знаков Зодиака. На каком месте со своими ужасными чертами характера ты? Проверь!

Самый наименее опасный знак - Телец. Но он, заблудившись, становится жестоким диктатором мира.

Основываясь на личностных качествах и статистических данных, вот самые опасные знаки зодиака, отсортированные от наиболее опасного до наименее опасного

Согласно астрологии, у всех нас есть несколько отрицательных черт характера, смешанных с положительными. Но опасны ли какие-либо знаки зодиака?

Хотя в некоторых статьях утверждается, что ФБР опубликовало исследование о серийных убийцах по знаку зодиака, в котором утверждается, что Рак является наиболее опасным, корреляция не равняется причинной связи. Фактически, данные о серийных убийцах по знакам зодиака показали, что из 488 убийц Рак гораздо менее опасен, чем другие знаки.

Какие знаки зодиака самые опасные?

Основываясь на личностных качествах и статистических данных, вот самые опасные знаки зодиака, отсортированные от наиболее опасного до наименее опасного.

1. Козерог (22 декабря - 19 января)

Чем опасен Козерог : разносторонний преступник с беспечным характером

Козерог хорошо подготовлен для совершения преступлений любого диапазона, будь то мелкое воровство или серьезное убийство .

Их недостаток в том, что они беспечны и их легко поймать.

2. Лев (23 июля - 23 августа)

Что делает Льва опасным : вспыльчивый психотик

Управляемый Огнем и представленный Львом, Лев несет в своей голове планету Меркурий.

Это делает их психотиками , и они обычно совершают преступления, чтобы прославиться.

3. Скорпион (23 октября - 21 ноября).

Что делает Скорпиона опасным : склонность к ревности, агрессии и садизму.

Ревнивый и агрессивный Скорпион может быть чрезвычайно опасен при неблагоприятных обстоятельствах.

Их садистская природа заставляет их манипулировать другими, и даже если они не совершают преступления сами по себе, именно они дергают за ниточки.

Ассасины обычно Скорпионы.

4. Стрелец (22 ноября - 21 декабря).

Что делает Стрельца опасным : Чрезвычайно суровая личность; великий вор

Стрелец не проливает кровь до тех пор, пока их жизнь не окажется в опасности, но они могут быть чрезвычайно суровыми.

Они известны как отличные воры и входят в список отъявленных преступников, сбежавших из тюрьмы.

5. Водолей (21 января - 18 февраля)

Что делает Водолея опасным : манипулятивная и мстительная личность

Обычно хорошо себя ведут, Водолей лучший, когда дело доходит до мести.

Их харизматические лидерские качества делают их хорошими манипуляторами и хорошими хакерами.

6. Весы (23 сентября - 22 октября).

Что делает Весы опасными : участие в денежных преступлениях или преступлениях, связанных с наркотиками.

Хотя Весы - символ весов, они тоже могут совершать преступления, но им нелегко нарушить закон.

Их больше интересуют деньги, и они склонны участвовать в преступлениях, связанных с денежной выгодой, например, в ограблении банков. Еще одна область интересов - наркотики.

Они избегают совершения преступлений индивидуально и обычно работают в рамках организации, чтобы добиться своей цели.

7. Овен (21 марта - 19 апреля)

Что делает Овна опасным : ненависть к доминированию

Упрямый Овен ненавидит, когда над ним доминируют, и если кто-то пытается это сделать, он приходит в норму.

Скорее всего, они будут искать нелегальную карьеру, например, работать в качестве наемных боевиков, чтобы избежать «крысиных бегов» и добиться успеха в жизни .

8. Рыбы (19 февраля - 20 марта)



Что делает Рыб опасными : вспыльчивость; злоупотреблять своим телом

Мечтательная рыба, скорее всего, потеряет хладнокровие. Рыбы вспыльчивы и, если им не уделять внимания, становятся опасными.

Они также могут злоупотреблять своим телом, употребляя наркотики.

9. Близнецы (21 мая - 20 июня)

Что делает Близнецов опасным : непоследовательность; участие в мошенничестве или краже

Близнецы могут совершать такие преступления, как воровство, хотя и не обязательно с применением насилия. Близнецы по своей природе непостоянны и часто поверхностны.

10. Дева (23 августа - 22 сентября).

Что делает Деву опасной : мастерство воровства незаметно

Дева-перфекционистка - специалист по воровству.

Они хорошо знают свое дело и делают его с такой аккуратностью, что трудно найти след их преступления.

Взлом и кража со взломом - это преступления, которые совершает Дева.

11. Рак (21 июня - 22 июля).

Что делает Рак опасным : отсутствие психической устойчивости

Раки совершают преступления на почве страсти, оставляя на теле жертвы отличительные знаки.

Их, как правило, арестовывают за неоднократное совершение преступлений из-за отсутствия психической устойчивости.

12. Телец (20 апреля - 20 мая)



Что делает Тельца опасным : чрезвычайно темпераментный характер.

Заблудившись, Телец становится жестоким диктатором мира.

Прирожденные лидеры, они могут стать одержимы идеей доминирования в мире, и ничто не может им помешать.