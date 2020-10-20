Рейтинг самых опасных знаков Зодиака. На каком месте со своими ужасными чертами характера ты? Проверь!

Согласно астрологии, у всех нас есть несколько отрицательных черт характера, смешанных с положительными. Но опасны ли какие-либо знаки зодиака?
Хотя в некоторых статьях утверждается, что ФБР опубликовало исследование о серийных убийцах по знаку зодиака, в котором утверждается, что Рак является наиболее опасным, корреляция не равняется причинной связи. Фактически, данные о серийных убийцах по знакам зодиака показали, что из 488 убийц Рак гораздо менее опасен, чем другие знаки.
Какие знаки зодиака самые опасные?
Основываясь на личностных качествах и статистических данных, вот самые опасные знаки зодиака, отсортированные от наиболее опасного до наименее опасного.
1. Козерог (22 декабря - 19 января)
Чем опасен Козерог : разносторонний преступник с беспечным характером
Козерог хорошо подготовлен для совершения преступлений любого диапазона, будь то мелкое воровство или серьезное убийство .
Их недостаток в том, что они беспечны и их легко поймать.
2. Лев (23 июля - 23 августа)
Что делает Льва опасным : вспыльчивый психотик
Управляемый Огнем и представленный Львом, Лев несет в своей голове планету Меркурий.
Это делает их психотиками , и они обычно совершают преступления, чтобы прославиться.
3. Скорпион (23 октября - 21 ноября).
Что делает Скорпиона опасным : склонность к ревности, агрессии и садизму.
Ревнивый и агрессивный Скорпион может быть чрезвычайно опасен при неблагоприятных обстоятельствах.
Их садистская природа заставляет их манипулировать другими, и даже если они не совершают преступления сами по себе, именно они дергают за ниточки.
Ассасины обычно Скорпионы.
4. Стрелец (22 ноября - 21 декабря).
Что делает Стрельца опасным : Чрезвычайно суровая личность; великий вор
Стрелец не проливает кровь до тех пор, пока их жизнь не окажется в опасности, но они могут быть чрезвычайно суровыми.
Они известны как отличные воры и входят в список отъявленных преступников, сбежавших из тюрьмы.
5. Водолей (21 января - 18 февраля)
Что делает Водолея опасным : манипулятивная и мстительная личность
Обычно хорошо себя ведут, Водолей лучший, когда дело доходит до мести.
Их харизматические лидерские качества делают их хорошими манипуляторами и хорошими хакерами.
6. Весы (23 сентября - 22 октября).
Что делает Весы опасными : участие в денежных преступлениях или преступлениях, связанных с наркотиками.
Хотя Весы - символ весов, они тоже могут совершать преступления, но им нелегко нарушить закон.
Их больше интересуют деньги, и они склонны участвовать в преступлениях, связанных с денежной выгодой, например, в ограблении банков. Еще одна область интересов - наркотики.
Они избегают совершения преступлений индивидуально и обычно работают в рамках организации, чтобы добиться своей цели.
7. Овен (21 марта - 19 апреля)
Что делает Овна опасным : ненависть к доминированию
Упрямый Овен ненавидит, когда над ним доминируют, и если кто-то пытается это сделать, он приходит в норму.
Скорее всего, они будут искать нелегальную карьеру, например, работать в качестве наемных боевиков, чтобы избежать «крысиных бегов» и добиться успеха в жизни .
8. Рыбы (19 февраля - 20 марта)
Мечтательная рыба, скорее всего, потеряет хладнокровие. Рыбы вспыльчивы и, если им не уделять внимания, становятся опасными.
Они также могут злоупотреблять своим телом, употребляя наркотики.
9. Близнецы (21 мая - 20 июня)
Что делает Близнецов опасным : непоследовательность; участие в мошенничестве или краже
Близнецы могут совершать такие преступления, как воровство, хотя и не обязательно с применением насилия. Близнецы по своей природе непостоянны и часто поверхностны.
10. Дева (23 августа - 22 сентября).
Что делает Деву опасной : мастерство воровства незаметно
Дева-перфекционистка - специалист по воровству.
Они хорошо знают свое дело и делают его с такой аккуратностью, что трудно найти след их преступления.
Взлом и кража со взломом - это преступления, которые совершает Дева.
11. Рак (21 июня - 22 июля).
Что делает Рак опасным : отсутствие психической устойчивости
Раки совершают преступления на почве страсти, оставляя на теле жертвы отличительные знаки.
Их, как правило, арестовывают за неоднократное совершение преступлений из-за отсутствия психической устойчивости.
12. Телец (20 апреля - 20 мая)
Заблудившись, Телец становится жестоким диктатором мира.
Прирожденные лидеры, они могут стать одержимы идеей доминирования в мире, и ничто не может им помешать.