5 эффективных способов общения с детьми, чтобы они действительно вас услышал

Родители, которые моделируют эффективное общение, не только пожинают плоды от более тесных отношений со своими детьми, но и дарят своим детям навыки, необходимые для успеха в будущих отношениях.

Одним добрым словом ваши отношения с ребенком расширяются

Развитие наиболее эффективных коммуникативных навыков для общения с детьми - важная часть воспитания. Но умение говорить так, чтобы дети слушали, в лучшем случае может показаться трудным, а в худшем - невыполнимой задачей.

В любых отношениях общение может стать минным полем. Если вы ведете себя бессистемно, это оставляет дверь открытой для недопонимания, гнева или негодования.

Однако, если вы эффективно общаетесь со своими детьми, ваши родительские потребности могут быть легче удовлетворены. Вы расширяете свои возможности и можете глубже общаться со своим ребенком. Кроме того, эффективное общение вызывает огромное уважение и к слушателю. Ваш ребенок будет иметь наибольшие шансы на успешное общение с вами, если вы будете ясны в своих словах и действиях.

Более того, этот родительский совет может принести пользу и вашему ребенку в будущем.

Дети, которые растут в условиях, когда дома моделируется эффективное общение, во взрослом возрасте получают смелость, чтобы удовлетворять свои потребности здоровыми способами. Они растут более уполномоченными и с большей самооценкой. В их отношениях и дружбе будет легче ориентироваться. Их рабочая жизнь будет менее напряженной.

Это лишь некоторые из причин, по которым улучшение ваших коммуникативных навыков может принести пользу как вам, так и вашему ребенку.

1. Просите то, что вы хотите.

Это кажется очевидным, но это сложнее, чем вы думаете. Люди тратят так много времени, говоря: «Не делай этого» или « Не делай этого».

Хотя этот язык является прямым, он не дает детям достаточно информации , чтобы на самом деле делать то , что вы хотите их сделать. Это не способствует тому поведению, которое вы ищете. Фактически, это действительно может способствовать нежелательному поведению.

Попробуйте поменять "не" на уважительное "делать":

«Не трогайте ничего», превращается в «Суньте руки в карманы, пока мы ждем в очереди».

«Не ходи туда» заменено на «Оставайся в коридоре. Твоя сестра хочет уединения в ванной».

«Не ешьте в общей комнате» превращается в «Ешьте, пожалуйста, за кухонным столом».

2. Избавьтесь от расплывчатой ​​лексики.

Дети не умеют говорить сарказм или двусмысленно. Им нужен конкретный язык. Вы настраиваете себя на разочарование (а их - на провал), если не просите именно того, чего хотите. Только подумайте о том, как неприятно угождать начальнику, который не дает вам рекомендаций, необходимых для достижения успеха!

Вот что чувствуют дети, когда слышат невнятные слова или сочную речь:

Например, фраза «Выйди и сделай что-нибудь» слишком открыта. Дети могут выходить на улицу и развлекаться, но вы можете ужаснуться их выбору! Более четкой командой может быть: «Выйди на улицу и поиграй. Вы можете кататься на велосипедах, играть на качелях или использовать мел для тротуаров. На ваш выбор».

Точно так же говорить детям, что вы прочитаете или обратите на них внимание «через секунду», для них бессмысленно. Дайте детям конкретные временные рамки, чтобы они не чувствовали, что им нужно просить (или приставать к вам) о внимании.

Вместо того, чтобы говорить: «Я поиграю с вами через минуту», скажите: « Когда эта куча белья сложится, я прочту вам книгу». Вместо того, чтобы говорить: « Вы можете угоститься позже», вы можете скажите: «Когда вы сделаете домашнее задание, я сделаю пирожные».

Когда дело доходит до разговора с детьми, тупые фразы сбивают с толку. Расскажите ребенку о желаемом поведении, которого вы ожидаете.

Например, «Я бы не стал этого делать на вашем месте» превращается в «Пожалуйста, осторожно коснитесь полки. Если вы встряхнете ее, что-то может упасть и поранить вас». Или «Что ты делаешь? » Превращается в «Используйте маркеры на бумаге, а не на полу».

3. Переходите от утверждений «вы» к утверждениям «я».

Как родитель легко попасть в ловушку «ты». Проблема в том, что когда вы слишком много внимания уделяете «себе», вы лишаете детей возможности взять на себя ответственность за себя и свои действия. Переходя к утверждениям «я», дети могут начать узнавать, как их действия влияют на других. Такой язык дает им возможность измениться.

Например:

«Ты так раздражаешь», - более уважительно, когда это становится «Я не хочу играть с тобой, потому что я плохо себя чувствую».

«Ты неряха» превращается в « Мне нужно, чтобы ты взял эти Лего, потому что я только что наступил на одно, и это действительно повредило мою ногу».

"О чем ты говоришь?" становится: "Я не понимаю. Не могли бы вы объяснить это еще раз?"

4. Позвольте общению быть улицей с двусторонним движением.

Даже в раннем возрасте дети могут участвовать в диалоге. Разговор с детьми - а не с ними - позволяет детям ценить их голос и мнение.

К тому же, чувство безопасности, чтобы постоять за себя и свои убеждения, укрепляет их уверенность. Когда вы позволяете общению быть улицей с двусторонним движением, ваши дети с большей вероятностью будут чувствовать себя в безопасности, разговаривая с вами.

Развивайте их словесные и разговорные навыки, когда они молоды, и позже вы будете настраивать себя на более открытое общение. Это не только поможет вашим отношениям с вашим ребенком, но также поможет вашему ребенку постоять за себя на игровой площадке, в дружбе и даже на рабочем месте в один прекрасный день.

5. Будьте вежливы.

Независимо от того, насколько вы истощены, расстроены или взволнованы, добрые слова дешевы и веселы. Они демонстрируют признательность, любовь и безопасность. И дети, которые чувствуют себя ценными, процветают. Они делают лучший выбор. У них более высокий уровень самооценки и уверенности.

Требуется всего секунда, чтобы сказать: « Спасибо. Вы действительно помогли только что». Одним добрым словом ваши отношения с ребенком расширяются. Он моделирует то, что, независимо от того, насколько человек чувствует себя истощенным, важно выказывать ему признательность. Он моделирует то, что, даже если вы напортачили, вас все равно любят. Он демонстрирует, что, даже если мир - это страшное место, ваш ребенок в безопасности.

Примеры включают:

«Мне нравилось смотреть, как ты хорошо играешь со своим братом».

«Это так много значило, что твоя помощь убиралась сегодня вечером. Это сделало мой вечер более приятным».

«Вы действительно много работали, убирая свою комнату. Отличная работа».

"Я люблю тебя."

Эти навыки общения являются ключом к воспитанию, здоровые отношения с вашими детьми.

Родители, которые моделируют эффективное общение, не только пожинают плоды от более тесных отношений со своими детьми, но и дарят своим детям навыки, необходимые для успеха в будущих отношениях.

Не всех в детстве учили хорошим коммуникативным навыкам, но научиться им никогда не поздно. Поэтому, если эти коммуникативные навыки не приходят вам естественным образом, продолжайте практиковаться и не ругайте себя за ошибки. Вам не нужно быть идеальным. Если вы ошиблись, попробуйте еще раз.

Ваши отношения с детьми того стоят.

Источник: https://www.yourtango.com/