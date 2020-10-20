Умерло 269 зараженных COVID-19, за сутки на 20 октября 2020 в России

За весь период от коронавируса умерло 24 635 человек.

Вероятность заражения COVID-19 зависит от группы крови: результаты 2-х исследований

За последние сутки в России выявлено 16 319 заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в 84 регионах, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 4 664 (28,6%).

Нарастающим итогом выявлено 1 431 635 случаев (+1,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:

1. Чукотский автономный округ 0%

2. Краснодарский край, Чеченская Республика 0,2%

3. Чувашская Республика, Московская область 0,5%

За прошедшие сутки выписано в связи с выздоровлением 9 704 человека:

Москва – 1960

Свердловская область – 373

Санкт-Петербург – 348

Нижегородская область – 319



Алтайский край – 275Ростовская область – 261Московская область – 256Кемеровская область – 242Иркутская область – 224Воронежская область – 218Волгоградская область – 164Мурманская область – 161Самарская область – 153Ульяновская область – 152Республика Алтай – 152Забайкальский край – 149Челябинская область – 147Удмуртская Республика – 146Красноярский край – 140Сахалинская область – 140Республика Коми – 122Республика Крым – 122Кировская область – 122Приморский край – 122Республика Бурятия – 116Ставропольский край – 114Омская область – 113Республика Ингушетия – 105Саратовская область – 105Ханты-Мансийский автономный округ – 104Республика Дагестан – 101Ярославская область – 99Оренбургская область – 96Тамбовская область – 86Пензенская область – 86Новосибирская область – 86Республика Хакасия – 85Белгородская область – 82Пермский край – 81Республика Башкортостан – 69Амурская область – 69Ивановская область – 67Орловская область – 64Липецкая область – 63Курганская область – 63Республика Мордовия – 61Костромская область – 60Архангельская область – 57Калининградская область – 56Республика Саха (Якутия) – 54Тульская область – 50Калужская область – 49Вологодская область – 49Хабаровский край – 49Республика Карелия – 47Кабардино-Балкарская Республика – 44Севастополь – 41Тюменская область – 41Новгородская область – 40Республика Марий Эл – 40Рязанская область – 39Ленинградская область – 38Астраханская область – 38Владимирская область – 37Республика Адыгея – 37Тверская область – 36Краснодарский край – 36Республика Тыва – 36Смоленская область – 35Республика Северная Осетия - Алания – 35Республика Калмыкия – 31Республика Татарстан – 31Ямало-Ненецкий автономный округ – 31Республика Чувашия – 29Магаданская область – 28Карачаево-Черкесская Республика – 23Брянская область – 21Томская область – 21Курская область – 19Псковская область – 17Камчатский край – 12Еврейская автономная область – 9Чеченская Республика – 3Чукотский автономный округ – 2

За весь период выписано в связи с выздоровлением 1 085 608 человек.

За сутки подтверждено 269 летальных случаев с коронавирусом:

Москва – 49

Санкт-Петербург – 38

Ростовская область – 13

Московская область – 12

Республика Дагестан – 10

Свердловская область – 9



Смоленская область – 8Республика Бурятия – 8Республика Коми – 7Республика Тыва – 7Красноярский край – 6Новосибирская область – 6Краснодарский край – 5Пермский край – 5Нижегородская область – 5Забайкальский край – 5Тверская область – 4Ставропольский край – 4Самарская область – 4Ульяновская область – 4Кемеровская область – 4Омская область – 4Приморский край – 4Мурманская область – 3Волгоградская область – 3Республика Ингушетия – 3Удмуртская Республика – 3Республика Чувашия – 3Оренбургская область – 3Пензенская область – 3Курганская область – 3Ямало-Ненецкий автономный округ – 3Ивановская область – 2Ярославская область – 2Астраханская область – 2Кабардино-Балкарская Республика – 2Саратовская область – 2Ханты-Мансийский автономный округ – 2Белгородская область – 1Воронежская область – 1Липецкая область – 1Ленинградская область – 1Республика Крым – 1Республика Татарстан – 1Кировская область – 1Алтайский край – 1Сахалинская область – 1

За весь период от коронавируса умерло 24 635 человек.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 54,6 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 374 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 316 тыс. 569 человек.

Источник: стопкоронавирус.рф