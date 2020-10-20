Рекордное число 16 319 зараженных COVID-19, за сутки на 20 октября 2020 в 84 регионах России

За последние сутки в России выявлено 16 319 заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в 84 регионах, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 4 664 (28,6%).
Нарастающим итогом выявлено 1 431 635 случаев (+1,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
1. Чукотский автономный округ 0%
2. Краснодарский край, Чеченская Республика 0,2%
3. Чувашская Республика, Московская область 0,5%
За прошедшие сутки выписано в связи с выздоровлением 9 704 человека:
Москва – 1960
Свердловская область – 373
Санкт-Петербург – 348
Нижегородская область – 319
Ростовская область – 261
Московская область – 256
Кемеровская область – 242
Иркутская область – 224
Воронежская область – 218
Волгоградская область – 164
Мурманская область – 161
Ульяновская область – 152
Республика Алтай – 152
Забайкальский край – 149
Челябинская область – 147
Удмуртская Республика – 146
Красноярский край – 140
Сахалинская область – 140
Республика Крым – 122
Кировская область – 122
Приморский край – 122
Республика Бурятия – 116
Ставропольский край – 114
Омская область – 113
Республика Ингушетия – 105
Ханты-Мансийский автономный округ – 104
Республика Дагестан – 101
Ярославская область – 99
Оренбургская область – 96
Тамбовская область – 86
Пензенская область – 86
Новосибирская область – 86
Белгородская область – 82
Пермский край – 81
Республика Башкортостан – 69
Амурская область – 69
Ивановская область – 67
Орловская область – 64
Липецкая область – 63
Республика Мордовия – 61
Костромская область – 60
Архангельская область – 57
Калининградская область – 56
Республика Саха (Якутия) – 54
Тульская область – 50
Калужская область – 49
Хабаровский край – 49
Республика Карелия – 47
Кабардино-Балкарская Республика – 44
Севастополь – 41
Тюменская область – 41
Новгородская область – 40
Республика Марий Эл – 40
Ленинградская область – 38
Астраханская область – 38
Владимирская область – 37
Республика Адыгея – 37
Тверская область – 36
Краснодарский край – 36
Республика Тыва – 36
Республика Северная Осетия - Алания – 35
Республика Калмыкия – 31
Республика Татарстан – 31
Ямало-Ненецкий автономный округ – 31
Республика Чувашия – 29
Магаданская область – 28
Карачаево-Черкесская Республика – 23
Томская область – 21
Курская область – 19
Псковская область – 17
Камчатский край – 12
Еврейская автономная область – 9
Чеченская Республика – 3
Чукотский автономный округ – 2
За весь период выписано в связи с выздоровлением 1 085 608 человек.
За сутки подтверждено 269 летальных случаев с коронавирусом:
Москва – 49
Санкт-Петербург – 38
Ростовская область – 13
Московская область – 12
Республика Дагестан – 10
Свердловская область – 9
Республика Бурятия – 8
Республика Коми – 7
Республика Тыва – 7
Красноярский край – 6
Новосибирская область – 6
Краснодарский край – 5
Пермский край – 5
Забайкальский край – 5
Тверская область – 4
Ставропольский край – 4
Самарская область – 4
Ульяновская область – 4
Кемеровская область – 4
Омская область – 4
Мурманская область – 3
Волгоградская область – 3
Республика Ингушетия – 3
Удмуртская Республика – 3
Республика Чувашия – 3
Оренбургская область – 3
Пензенская область – 3
Ямало-Ненецкий автономный округ – 3
Ивановская область – 2
Ярославская область – 2
Астраханская область – 2
Кабардино-Балкарская Республика – 2
Саратовская область – 2
Ханты-Мансийский автономный округ – 2
Воронежская область – 1
Липецкая область – 1
Ленинградская область – 1
Республика Крым – 1
Республика Татарстан – 1
Кировская область – 1
Алтайский край – 1
За весь период от коронавируса умерло 24 635 человек.
По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 54,6 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 374 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 316 тыс. 569 человек.
Источник: стопкоронавирус.рф