С какого возраста можно ставить уколы ботокса, мнение эксперта

“Вы можете наслушаться советов подруг, своих коллег по работе или посмотреть отзывы в Интернете, но самое важное, что необходимо понимать, это то, что уколы ботокса делают не по возрасту, а по индивидуальным показателям. Ведь у кого-то кожа в 25 выглядит дряблой и неухоженной, а кто-то может похвастаться идеальным ровным тоном лица и в 40.

Специалисты рассказали, когда можно начинать колоть ботокс

Молодость – кажется, что человек будет всегда молодым, будет тратить минимум средств на кожу, будет отлично выглядеть без косметики и просто наслаждаться своим временем.

Но, к сожалению, молодость проходит гораздо быстрее, чем мы думаем и чем бы нам хотелось и в скором времени многие задумываются о том, как бы сохранить ее на своем лице? Конечно, современные методы омоложения являются безопасными и действительно действенными.

Многие из них помогут омолодить кожу на целых 10-15 лет и это далеко не шутки. Одним из таких методов являются уколы ботокса. Но вот встает другой вопрос: когда можно и нужно прибегнуть к такой процедуре? Ведь, если сделать это очень рано, можно только навредить себе, а если поздно, то можно ли упустить момент?

Что думают специалисты об уколах ботокса?

На наш вопрос ответила врач-дерматолог,косметолог Светлана Кузнецова:

“Вы можете наслушаться советов подруг, своих коллег по работе или посмотреть отзывы в Интернете, но самое важное, что необходимо понимать, это то, что уколы ботокса делают не по возрасту, а по индивидуальным показателям. Ведь у кого-то кожа в 25 выглядит дряблой и неухоженной, а кто-то может похвастаться идеальным ровным тоном лица и в 40.

Кроме этого, я всегда советую сначала все же попробовать неинвазивные методики, и только после таких способов омоложения, думать об инъекциях. Также любому пациенту я говорю о том, что нужно знать, что использование инъекционных методик не отменяет, а только обязывает применение уходовых программ и более серьезное отношение к домашнему уходу за кожей лица и тела.

Я всегда говорю о том, что действие ботокса и других препаратов ботулотоксина не относится к борьбе со старением и морщинами. Ведь основное показание к уколам ботокса не является возраст и старение а является излишняя мимика, которая, на самом деле с годами приводит к появлению различных морщинок. Но лучше все же данную проблему предупредить, что бороться с ней уже после.

Некоторые девушки, которые сильно хмурятся, уже в двадцать пять лет сталкиваются с сильными морщинами над носом. Если эти морщины вас напрягают, ухудшают вид вашего лица, делая вас мрачнее, — не стоит выслушивать «знатоков», которые постоянно твердят о том, что «вам еще рано колоть ботокс». Именно эта процедура поможет убрать эти морщины и вернуть ваше привычное позитивное выражение лица и вашу уверенность в себе, разгладив складку.

Тем более, что спустя всего несколько сеансов (с промежутком в 4-6 месяцев) привычка хмуриться просто останется позади, а это говорит о том, что вы попросту сможете отказаться от данной процедуры“.

Как видите, исходя из данного комментария, можно сделать вывод о том, что уколы ботокса можно делать в любом возрасте, главное, чтобы к этой процедуре были действительно настоящие показания, а не просто “мне стукнуло 40 лет”.

Источник: https://ladycleo.ru/.