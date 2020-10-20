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Доплаты пенсионерам: сколько получила Новосибирская область от Мишустина

18:03 20.10.2020 Фото: pixabay.com
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Финансирование получат 12 регионов, в которых увеличилось число получателей таких доплат. Кому полагаются выплаты?

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Правительство направит 903,8 млн рублей на социальные доплаты пенсионерам

Более 903 млн рублей будет направлено на региональные социальные доплаты неработающим пенсионерам. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Финансирование получат 12 регионов, в которых увеличилось число получателей таких доплат. Это Республика Коми, Ханты-Мансийский и Еврейский автономные округа, Забайкальский край, Амурская, Иркутская, Калининградская, Мурманская, Новосибирская, Псковская и Смоленская области, а также город Санкт-Петербург.

Региональные социальные доплаты получают неработающие пенсионеры, общая сумма материального обеспечения которых ниже прожиточного минимума, установленного в регионе для таких граждан. Расходы субъектов на эти цели софинансируются из федерального бюджета.

Как сказано в постановлении, Новосибирская область  2,1 млрд.

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От редакции

Старее регион, поэтому больше становится пенсионеров?

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