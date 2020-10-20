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Лунный календарь для финансовых сделок на ноябрь 2020: информация о каждом дне. Денежных всего лишь 7 дней

19:47 20.10.2020 Фото: https://www.pikist.com/
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Самые плохие дни лунного календаря для финансовых сделок на ноябрь: 2 ноября, 6 ноября, 10 ноября, 28 ноября, 29 ноября. Узнай удачные дни.

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Благоприятных всего лишь 7 дней

Благоприятные дни лунного календаря для финансовых сделок на ноябрь 2020
5 ноября (21 -й лунный день), 7 ноября (23 -й лунный день), 8 ноября (24 -й лунный день), 12 ноября (28 -й лунный день), 13 ноября (29 -й лунный день), 15 ноября (1 -й лунный день), 19 ноября (5 -й лунный день)

Хорошие дни лунного календаря для финансовых сделок на ноябрь 2020

3 ноября (19 -й лунный день), 9 ноября (25 -й лунный день), 11 ноября (27 -й лунный день), 25 ноября (11 -й лунный день)

Нейтральные дни лунного календаря для финансовых сделок на ноябрь 2020
22 ноября (8 -й лунный день), 26 ноября (12 -й лунный день), 30 ноября (16 -й лунный день)

Плохие дни лунного календаря для финансовых сделок на ноябрь 2020
1 ноября (17 -й лунный день), 4 ноября (20 -й лунный день), 14 ноября (30 -й лунный день), 16 ноября (2 -й лунный день), 17 ноября (3 -й лунный день), 18 ноября (4 -й лунный день), 20 ноября (6 -й лунный день), 21 ноября (7 -й лунный день), 23 ноября (9 -й лунный день), 24 ноября (10 -й лунный день), 27 ноября (13 -й лунный день)

Самые плохие дни лунного календаря для финансовых сделок на ноябрь 2020
2 ноября (18 -й лунный день), 6 ноября (22 -й лунный день), 10 ноября (26 -й лунный день), 28 ноября (14 -й лунный день), 29 ноября (15 -й лунный день)

лунный календарь для финансовых сделок на ноябрь 2020
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