27, 28, 29 октября - лучшие лунные дни для знакомства и свиданий на октябрь 2020

Сегодня, 20 октября, плохой день для свиданий и новых знакомств. Узнай про оставшиеся дни месяца.

Хорошие дни лунного календаря для для знакомства и свиданий на октябрь 2020

Благоприятные дни лунного календаря для для знакомства и свиданий на октябрь 2020

27 октября (12 -й лунный день), 28 октября (13 -й лунный день), 29 октября (14 -й лунный день)

Хорошие дни лунного календаря для для знакомства и свиданий на октябрь 2020



Нейтральные дни лунного календаря для для знакомства и свиданий на октябрь 2020

Плохие дни лунного календаря для для знакомства и свиданий на октябрь 2020

Самые плохие дни лунного календаря для для знакомства и свиданий на октябрь 2020

1 октября (15 -й лунный день), 2 октября (16 -й лунный день), 3 октября (17 -й лунный день), 24 октября (9 -й лунный день), 25 октября (10 -й лунный день), 26 октября (11 -й лунный день), 30 октября (15 -й лунный день), 31 октября (16 -й лунный день)4 октября (18 -й лунный день), 5 октября (19 -й лунный день), 6 октября (20 -й лунный день), 16 октября (30 -й лунный день), 21 октября (6 -й лунный день), 22 октября (7 -й лунный день), 23 октября (8 -й лунный день)7 октября (21 -й лунный день), 8 октября (22 -й лунный день), 9 октября (23 -й лунный день), 13 октября (27 -й лунный день), 14 октября (28 -й лунный день), 15 октября (29 -й лунный день), 18 октября (3 -й лунный день), 19 октября (4 -й лунный день), 20 октября (5 -й лунный день)10 октября (24 -й лунный день), 11 октября (25 -й лунный день), 12 октября (26 -й лунный день), 17 октября (2 -й лунный день)