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Минобороны против сокращения армии на 10%: Минфин хочет сэкономить

18:34 20.10.2020 Фото: Кремлин.ру
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В военном ведомстве отметили, что эта инициатива "приведет к нулевому экономическому эффекту", как и перевод военнослужащих на гражданские должности.

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Минобороны не поддержало предложение Минфина о сокращении ВС РФ на 10%

Минобороны России считает неприемлимым предложение Минфина РФ по сокращению численности Вооруженных сил России. Об этом говорится в опубликованном во вторник в газете "Красная звезда" заявлении военного ведомства.

"В Минобороны России внимательно проанализировали содержание предложений, подготовленных Минфином России по сокращению численности вооруженных сил и изменению отдельных положений системы социальных гарантий военнослужащих. В Совет безопасности Российской Федерации направлена мотивированная позиция о неприемлемости данных предложений и отсутствии их поддержки со стороны руководства военного ведомства", - говорится в заявлении министерства.

Как отмечается, предложение Минфина по сокращению на 10% количества должностей в вооруженных силах не даст никакого экономического эффекта. "Предложение Минфина России по сокращению должностей приведет к нулевому экономическому эффекту, так как средства на выплату денежного довольствия военнослужащим выделяются на реальную численность", - отмечается в заявлении.

В военном ведомстве также заявили о неэффективности перевода отдельных должностей военнослужащих на гражданскую службу. "Опыт проведенной работы в 2007-2012 годах по сокращению военнослужащих органов обеспечения показал свою неэффективность и привел к многочисленным проблемным вопросам, влияющим на боеспособность вооруженных сил", - подчеркнули в Минобороны.

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