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В каких словах сделали больше всего ошибок во время "Тотального диктанта-2020". Ты грамотный?

18:51 20.10.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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В этом году "Тотальный диктант" писали больше 270 тысяч человек в режиме онлайн – в 109 странах, а в 45-ти были организованы очные площадки.

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"Тотальный диктант-2020": названы слова, в которых было больше всего ошибок

Акция "Тотальный диктант" в этом году была перенесена из-за коронавируса на 17 октября, а 20 октября известные филологи уже представили журналистам первые онлайн-разборы текстов.

Председатель филологического совета "Тотального диктанта" Владимир Пахомов на пресс-конференции в ТАСС после проверки первой части диктанта сообщил, что больше всего ошибок участники акции допустили в словах "философские" (некоторые написали его с буквой "в", хотя проверочное слово "философия"), "приемлемый" и "недоставало".

В данном случае Пахомов напомнил правило, по которому глагольная приставка "недо-" пишется слитно, но многие написали это слово раздельно.

Кроме того, уже не первый раз участники "Тотального диктанта" делают ошибки в написании слова "Земля" в значении планета (в этом случае оно пишется с прописной буквы).

При этом филологов – организаторов акции, проверявших диктанты, приятно удивил тот факт, что малое число ошибок было сделано в непростом слове "экстерном".

Следующие части "Тотального диктанта-2020" специалисты будут разбирать до 23 октября.

Впервые общественный проект "Тотальный диктант" был проведен в 2004 году – это была акция студентов гуманитарного факультета Новосибирского госуниверситета, которая впоследствии стала популярной не только в России, но и в других странах, где также изучают и любят русский язык.

В этом году "Тотальный диктант" писали больше 270 тысяч человек в режиме онлайн – в 109 странах, а в 45-ти были организованы очные площадки.

Как сообщила директор фонда "Тотальный диктант" Ольга Ребковец, первое место по числу участников на очных площадках занял Санкт-Петербург, из зарубежных городов лидерство – за городом Нукус (Узбекистан).

акция коронавирус онлайн ошибки русский язык тотальный
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