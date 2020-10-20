Двое погибли при падении вертолета Robinson R44 в реку Сухона

Место падения обнаружено. Вертолет дрейфует по реке. Из-за крушения воздушного судна без электричества остались три деревни в Волгоградской области.

Два человека погибли при крушении вертолета в Вологодской области

Управление МЧС по Вологодской области сообщило о двух погибших в результате падения вертолета в реку Сухона в этом регионе во вторник.

"На борту находились два человека, погибли, на земле жертв нет", - передает пресс-служба ведомства.

Во вторник в 12:10 по московскому времени в МЧС поступило сообщение, что в реку Сухона в районе населенного пункта Бобровское Нюксенского района упал легкомоторный вертолет марки Robinson R44. По информации пресс-службы ведомства, вертолет четырехместный, принадлежит вертолетной компании "Аэросоюз". Он летел из Вологды в Великий Устюг.

Как сообщила пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ, по факту падения вертолета организована проверка, на место выехал следователь.

"Место падения обнаружено. Вертолет дрейфует по реке. С двух сторон к нему движутся две лодки ГИМС для фиксации и буксировки к берегу", - сообщает пресс-служба МЧС России по Вологодской области.

Из-за крушения воздушного судна без электричества остались три населенных пункта: это деревни Леваш, Бобровское и Вострое, где проживают почти 600 человек.