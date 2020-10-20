Давилась и плакала: Воспитатель заставляла девочку есть и била по лицу

После того, как видео опубликовали в соцсетях и СМИ, воспитателя уволили, а по факту ее поведения начали проводить проверку в том числе прокуратура и СК.

Видео жестокого обращения с ребенком в узловском детском саду сняла няня

В социальных сетях появилось видео, которое шокировало общественность: на кадрах воспитатель детского сада № 20 в Узловой насильно заставляет ребенка есть. Девочка давилась едой и плакала. Пользователи интернета возмутились поведением педагога. После того, как видео опубликовали в соцсетях и СМИ, воспитателя уволили, а по факту ее поведения начали проводить проверку.

Автором видео стала няня, для которой тот день был первым рабочим в детском садике №20. Женщина возмутилась подобным поведением сотрудников детского сада и отнесла снятые кадры в администрацию города. По факту трудоустройства няни также проводят проверку: есть вопросы у надзорных органов.

Родители выразили благодарность неравнодушной женщине. В социальных сетях они пишут, что много раз жаловались на этого воспитателя. Некоторые дети боялись ходить в сад.

«Мы из-за этого монстра поменяли садик год назад, а заведующая нам не верила, и постоянно говорила, что это лучший «воспитатель». Молодец нянечка, низкий поклон ей, смогла её убрать»,- написала Наталья в соцсети ВКонтакте.

Воспитатель, неэтичное поведение которой сейчас проверяют следователи и прокуроры, имеет 20-летний стаж работы. В своей анкете на сайте дошкольного учреждения она так охарактеризовала свою педагогическую философию:

«Дарите свет своего душевного тепла детям, ведь именно дети смогут сделать наш мир прекраснее и светлее»

Проверку по данному факту проводят прокуратура, региональное министерство образования и Следственный комитет. Комитет по образованию администрации Узловского района также держит ситуацию на контроле.