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Давилась и плакала: Воспитатель заставляла девочку есть и била по лицу

20:04 20.10.2020 Фото: Скриншот
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После того, как видео опубликовали в соцсетях и СМИ, воспитателя уволили, а по факту ее поведения начали проводить проверку в том числе прокуратура и СК.

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Видео жестокого обращения с ребенком в узловском детском саду сняла няня

В социальных сетях появилось видео, которое шокировало общественность: на кадрах воспитатель детского сада № 20 в Узловой насильно заставляет ребенка есть. Девочка давилась едой и плакала. Пользователи интернета возмутились поведением педагога. После того, как видео опубликовали в соцсетях и СМИ, воспитателя уволили, а по факту ее поведения начали проводить проверку.

Автором видео стала няня, для которой тот день был первым рабочим в детском садике №20. Женщина возмутилась подобным поведением сотрудников детского сада и отнесла снятые кадры в администрацию города. По факту трудоустройства няни также проводят проверку: есть вопросы у надзорных органов.

Родители выразили благодарность неравнодушной женщине. В социальных сетях они пишут, что много раз жаловались на этого воспитателя. Некоторые дети боялись ходить в сад.

«Мы из-за этого монстра поменяли садик год назад, а заведующая нам не верила, и постоянно говорила, что это лучший «воспитатель». Молодец нянечка, низкий поклон ей, смогла её убрать»,- написала Наталья в соцсети ВКонтакте.

Воспитатель, неэтичное поведение которой сейчас проверяют следователи и прокуроры, имеет 20-летний стаж работы. В своей анкете на сайте дошкольного учреждения она так охарактеризовала свою педагогическую философию:

«Дарите свет своего душевного тепла детям, ведь именно дети смогут сделать наш мир прекраснее и светлее»

Проверку по данному факту проводят прокуратура, региональное министерство образования и Следственный комитет. Комитет по образованию администрации Узловского района также держит ситуацию на контроле.

воспитатель насильно неэтичное поведение уволили
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От редакции

У вас приличные воспитатели?

Аноним, 20 октября 2020 21:02
Нормальные воспитатели.. а вот почему то к садовским реквизитам подходить нельзя...а так хотелось ребенка сфотографировать

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