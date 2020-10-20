20.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Здоровье

Когда в аптеках появятся антибиотики, ответил глава минздрава Новосибирской области

20:31 20.10.2020 Фото: Nso.ru
0

По словам Хальзова, на совещании у замгубернатора обсудили проблему отсутствия лекарств и наметили пути ее решения.

% name% title
Константин Хальзов: препараты появятся в аптеках в ближайшее время

Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов 20 октября провел брифинг, на котором рассказал о сроках поставки в аптеки региона двух важных антибиотиков.

При подозрении на коронавирус врачи назначают пациентам антибиотики с действующим веществом левофлоксацин или азитромицин, однако в регионе купить такие препараты невозможно.

На прошлой неделе из аптек региона пропали антибиотики, которые обычно назначают при подозрении на коронавирус. Это препараты с действующим веществом левофлоксацин или азитромицин. Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в бердских аптеках тоже дефицит препаратов, люди стоят на улице в очередях.

Ранее Константин Хальзов отмечал, что обеспечение препаратами аптечных сетей — не в зоне ответственности минздрава.

«Но, тем не менее, нужно учитывать, что мы выписываем лекарственные препараты, а люди должны их получать», — сказал на брифинге глава ведомства.

По словам Хальзова, 19 октября прошло совещание с первым вице-губернатором, представителями аптечных сетей региона и управления Росздравнадзора. На совещании обсудили проблему отсутствия лекарств и наметили пути ее решения, сообщал "Курьер. Среда. Бердск". Один из них — договоренность Муниципальной аптечной сети с поставщиком о дополнительной поставке в Новосибирскую область левофлоксацина и азитромицина. Ее уже удалось достичь. Когда именно ждать поставок, министр не уточнил. «В ближайшие дни», — такие сроки обозначил Константин Хальзов.

антибиотики аптеки дефицит поставки препараты Константин Хальзов
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Издеваются над больными?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Кого может оставить глухим COVID-19, рассказал врач
21:25 20-10-2020
Кого может оставить глухим COVID-19, рассказал врач
Когда праздник бабушек и дедушек в октябре 2020 года? Традиции и обычаи светлого дня
21:15 20-10-2020
Когда праздник бабушек и дедушек в октябре 2020 года? Традиции и обычаи светлого дня
БердскСоблюдают ли магазины "Продсиб" антиковидный режим в Бердске, проверил Роспотребнадзор
21:14 20-10-2020
Соблюдают ли магазины
Откуда у российских чиновников столько миллиардов? 1
20:54 20-10-2020
Откуда у российских чиновников столько миллиардов?
Полный карантин из-за коронавируса ввела первая страна в Европе 1
20:41 20-10-2020
Полный карантин из-за коронавируса ввела первая страна в Европе
БердскКогда в аптеках появятся антибиотики, ответил глава минздрава Новосибирской области
20:31 20-10-2020
Когда в аптеках появятся антибиотики, ответил глава минздрава Новосибирской области
Давилась и плакала: Воспитатель заставляла девочку есть и била по лицу 1
20:04 20-10-2020
Давилась и плакала: Воспитатель заставляла девочку есть и била по лицу
На 4-дневной рабочей неделе снова настаивает лидер "Единой России" Медведев 1
19:51 20-10-2020
На 4-дневной рабочей неделе снова настаивает лидер
Лунный календарь для финансовых сделок на ноябрь 2020: информация о каждом дне. Денежных всего лишь 7 дней
19:47 20-10-2020
Лунный календарь для финансовых сделок на ноябрь 2020: информация о каждом дне. Денежных всего лишь 7 дней
"Я вас порву": Директор школы орала на учителей за отсутствие масок и пригрозила расправой 1
19:32 20-10-2020