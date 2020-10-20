Когда в аптеках появятся антибиотики, ответил глава минздрава Новосибирской области

По словам Хальзова, на совещании у замгубернатора обсудили проблему отсутствия лекарств и наметили пути ее решения.

Константин Хальзов: препараты появятся в аптеках в ближайшее время

Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов 20 октября провел брифинг, на котором рассказал о сроках поставки в аптеки региона двух важных антибиотиков.

При подозрении на коронавирус врачи назначают пациентам антибиотики с действующим веществом левофлоксацин или азитромицин, однако в регионе купить такие препараты невозможно.

На прошлой неделе из аптек региона пропали антибиотики, которые обычно назначают при подозрении на коронавирус. Это препараты с действующим веществом левофлоксацин или азитромицин. Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в бердских аптеках тоже дефицит препаратов, люди стоят на улице в очередях.

Ранее Константин Хальзов отмечал, что обеспечение препаратами аптечных сетей — не в зоне ответственности минздрава.

«Но, тем не менее, нужно учитывать, что мы выписываем лекарственные препараты, а люди должны их получать», — сказал на брифинге глава ведомства.

По словам Хальзова, 19 октября прошло совещание с первым вице-губернатором, представителями аптечных сетей региона и управления Росздравнадзора. На совещании обсудили проблему отсутствия лекарств и наметили пути ее решения, сообщал "Курьер. Среда. Бердск". Один из них — договоренность Муниципальной аптечной сети с поставщиком о дополнительной поставке в Новосибирскую область левофлоксацина и азитромицина. Ее уже удалось достичь. Когда именно ждать поставок, министр не уточнил. «В ближайшие дни», — такие сроки обозначил Константин Хальзов.