Соблюдают ли магазины "Продсиб" антиковидный режим в Бердске, проверил Роспотребнадзор

Сегодня, 20 октября, сотрудники администрации Бердска и Роспотребнадзора провели проверку предприятий и организаций потребительского рынка на предмет соблюдения мер профилактики коронавирусной инфекции.
В ходе контрольных мероприятий были обследованы магазины сети супермаркетов «Продсиб», расположенные по адресам:
1. ул. Ленина, 29/1;
2. ул. Ушакова, 71;
3. ул. Пионерская, 1.
По итогам проверок в данных торговых объектах нарушения не выявлены, сообщили в пресс-центре мэрии Бердска.
Сотрудники магазинов не только в полной мере выполняют все необходимые санитарно-эпидемиологические требования Роспотребнадзора, но и проводят дополнительную работу с клиентами, напоминая им о необходимости соблюдения масочного режима.