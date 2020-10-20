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Соблюдают ли магазины "Продсиб" антиковидный режим в Бердске, проверил Роспотребнадзор

21:14 20.10.2020 Фото: Пресс-центра мэрии Бердска
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Проверяющие отметили, что сотрудники торговой сети требуют от покупателей надевать маски и соблюдать режим.

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Проверка на предприятиях потребительского рынка прошла в Бердске

Сегодня, 20 октября, сотрудники администрации Бердска и Роспотребнадзора провели проверку предприятий и организаций потребительского рынка на предмет соблюдения мер профилактики коронавирусной инфекции.

В ходе контрольных мероприятий были обследованы магазины сети супермаркетов «Продсиб», расположенные по адресам:

1. ул. Ленина, 29/1;

2. ул. Ушакова, 71;

3. ул. Пионерская, 1.

По итогам проверок в данных торговых объектах нарушения не выявлены, сообщили в пресс-центре мэрии Бердска.

Сотрудники магазинов не только в полной мере выполняют все необходимые санитарно-эпидемиологические требования Роспотребнадзора, но и проводят дополнительную работу с клиентами, напоминая им о необходимости соблюдения масочного режима.

коронавирус магазины маски нарушения супермаркет "Продсиб"
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