Как остановить распространение коронавируса в школах Бердска? Мэр обсудил с учителями

На сегодняшний день 29 классов в 9 бердских школах, а также в 5 групп детских садов находятся на карантине по COVID-19. На контроле находятся 797 человек.

В мэрии прошло совещание с руководителями образовательных организаций Бердска

Глава Бердска Евгений Шестернин 20 октября провел совещание с руководителями образовательных учреждений по теме организации учебного процесса в период распространения новой коронавирусной инфекции, вывода классов на карантин, а также организации питания в школах города.

В совещании также приняли участие заместитель главы администрации (по вопросам экономического развития) Жанна Шурова, заместитель начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области в Бердске Татьяна Дарий, замдиректора управления образования и молодежной политики Михаил Каркавин.

В Бердске сохраняется образовательный процесс. Образовательными учреждениями города проводится вся необходимая работа по обеспечению защиты здоровья обучающихся. На входе во все образовательные учреждения проводится обязательная термометрия, при этом во избежание скопления обучающихся, классы были разделены на потоки. Все кабинеты обеспечены рецуркуляторами воздуха и необходимыми дезинфицирующими средствами.

Эпидемиологическая ситуация в образовательных организациях Бердска находится на особом контроле главы города, сообщили в пресс-центре мэрии.

На сегодняшний день в Бердске 29 классов в 9 школах, а также в 5 групп детских садов находятся на карантине по COVID-19. На контроле находятся 797 человек.

Специалистами Роспотребнадзора совместно с представителями образовательных организаций отрабатываются оперативные и наиболее точные механизмы передачи информации, для предупреждения и минимизации распространения коронавирусной инфекции.

- На сегодняшний день необходимо особенно ответственно подходить к соблюдению масочного режима и другим противоэпидемическим мероприятиям. Забота о собственном здоровье и здоровье окружающих поможет избежать негативного развития ситуации, - отметила Татьяна Дарий.

Также участники совещания обсудили вопросы школьного питания, таких как: обеспечение мониторинга организации и качества питания в образовательных организациях, порядок обновления и согласования меню, обеспечение противоэпидемиологических мероприятий на пищеблоке.

Вместе с тем Евгений Шестернин поручил разработать методические рекомендаций по привлечению и организации родительского контроля в сфере питания обучающихся.