Кого может оставить глухим COVID-19, рассказал врач

Как уточнил профессор, это осложнение может возникать из-за вызванного коронавирусом нарушения работы нервных клеток, отвечающих за восприятие звуковых волн.

Врач рассказал, кому COVID-19 может грозить потерей слуха

Директор клиники болезней уха, горла и носа Сеченовского университета, профессор Валерий Свистушкин в беседе с "Комсомольской правдой" назвал факторы, влияющие на возможную потерю слуха при COVID-19.

По мнению врача, нарушение восприятия звуков может прежде всего возникнуть у тех пациентов, кто имел предрасположенность к тугоухости и до заболевания. Среди факторов, влияющих на проблемы со слухом, медик выделил гипертонию, атеросклероз, сахарный диабет, а также сердечно-сосудистые изменения.

Тем не менее, подчеркнул он, подобные осложнения возникают нечасто, а однозначное влияние коронавирусной инфекции на слуховую систему пока не доказано.

"Среди наших больных таких были единицы. В мире их тоже немного — есть данные о некотором количестве в Англии и египетское исследование, где фигурируют около 20 пациентов", — сказал Свистушкин.

Как уточнил профессор, это осложнение может возникать из-за вызванного коронавирусом нарушения работы нервных клеток, отвечающих за восприятие звуковых волн. Кроме того, он предположил, что COVID-19 может затрагивать сосуды, питающие нервный аппарат.

По данным британских исследователей, некоторые пациенты с COVID-19, помимо привычных симптомов, жаловались на шум или звон в ушах. У перенесших тяжелую форму заболевания наблюдались случаи потери слуха.