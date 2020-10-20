Генерала СКР обвиняют в поджоге и покушении на убийство

Экс главу Следственного комитета по Волгоградской области Михаила Музраева арестовали по делу о поджоге дома главы региона Андрея Бочарова. Свою вину он не признает.

Бывшему главе управления СК по Волгоградской области Музраеву предъявили обвинение

Экс-главе управления Следственного комитета РФ по Волгоградской области Михаилу Музраеву, арестованному вместе с местным бизнесменом по делу о поджоге дома главы области Андрея Бочарова, предъявили обвинение в окончательной редакции. Как сообщил ТАСС его адвокат Владимир Семенцов, генерал настаивает на своей невиновности.

"Нашему подзащитному предъявлено обвинение в окончательной редакции. Вину он полностью не признал. Допрос Михаила Кандуевича по существу запланирован следствием на 26 октября", - рассказал защитник. Он добавил, что адвокаты также настаивают на отсутствии в деле объективных доказательств вины Музраева.

Дело Музраева



Ночью 16 ноября 2016 года в Волгограде неизвестные проникли на территорию частного домовладения, находившегося в пользовании губернатора и членов его семьи, и попытались поджечь стену дома. По данному факту следователями СК в Волгоградской области были возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 167 ("Умышленное повреждение чужого имущества путем поджога") и ч. 3 ст. 30 и ст. 105 ("Покушение на убийство двух и более лиц, в том числе в связи с осуществлением лицом служебной деятельности") УК РФ.

Были установлены лица, причастные к преступлению: пять участников организованной преступной группы, лидером которой был бывший арендатор Центрального рынка Волгограда Евгений Ремезов, который после задержания дал показания на генерала СК. Дело было передано для дальнейших следственных действий в ФСБ России.

Срок предварительного следствия по делу Музраева продлен до 26 декабря, а срок его ареста и другого фигуранта дела - волгоградского предпринимателя Владимира Зубкова - продлен до 10 декабря. Генералу инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных п. "а" ч. 2 ст. 205 ("Террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору"), ч. 1 ст. 222 ("Незаконный оборот оружия") УК РФ, а также ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы").

Сейчас основное дело, по которому бывший волгоградский следователь проходит обвиняемым, расследуется около 30 месяцев. Следственную группу возглавляет заместитель начальника следственного управления ФСБ России генерал-майор Михаил Савицкий, который ранее занимался расследованием дела в отношении высокопоставленных сотрудников СК РФ, осужденных за получение взяток от криминальных авторитетов.

По данным источника в правоохранительных органах, объединенное следствием дело Музраева включает такие эпизоды, как поджог дома губернатора, поджог киоска "Царь-продукт", поджог автомобиля бизнесмена в Михайловке в Волгоградской области, хищение 3 млн тонн пшеницы в колхозе "Красный партизан" на 24 млн рублей, причинение тяжкого вреда здоровья волгоградскому бизнесмену Михаилу Посламовскому в 2015 году, а также обнаруженные в служебном кабинете генерала в ходе обыска патроны (сам он настаивает, что ему их подкинули).

По результатам проведенной следствием экспертизы, следы ДНК на изъятых боеприпасах не принадлежат Музраеву. В рамках расследования дела о злоупотреблении полномочиями Музраеву вменяется, что он не привлек волгоградского криминального авторитета Виталия Брудного к уголовной ответственности за покушение на убийство конкурента.