Закрыли МГТУ им. Баумана из-за нарушений по COVID-19: Вуз уйдет на карантин

"У нас страшной ситуации нет: из 25 тысяч студентов 20 больных по Москве и 14 человек в изоляторе в общежитии", заявил ректор университета.

МГТУ имени Баумана закрыли из-за несоблюдения требований по COVID-19

Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана временно закрыли из-за нарушения требований по COVID-19 и большого числа заболевших. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

Ректор вуза Анатолий Александров рассказал РИА Новости, что руководство обсуждает с московскими санитарными службами вопрос о необходимости ухода на карантин.

"Замечания всегда есть, от них никуда не денешься, хотя мы 100 миллионов рублей потратили на все эти мероприятия, которые защищают. У нас страшной ситуации нет: из 25 тысяч студентов 20 больных по Москве и 14 человек в изоляторе в общежитии", — сказал он, отметив, что только четверо заразились коронавирусом, а остальных отправили на карантин как контактных.

Ранее в пресс-службе учебного заведения заявили, что МГТУ получил замечание от Роспотребнадзора из-за нарушения мер профилактики коронавирусного забоелвания. Однако сегодня университет работал.

Как отмечала глава федеральной службы Анна Попова, вузы сохранят очный формат обучения, если студенты и преподаватели будут носить маски и соблюдать социальную дистанцию как минимум в полтора метра. Помимо этого, среди требований — "входной фильтр", бесконтактная термометрия, обработка рук антисептиками, ежедневная уборка, дезинфекция вентиляции и кондиционеров.