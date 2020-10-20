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Соболезнования в связи с варварским отсечением головы учителю выразил Путин Макрону

22:37 20.10.2020 Фото: Кремлин.ру
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Кроме того, в телефонном разговоре два президента детально обсудили развитие ситуации в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха.

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Телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном провел Владимир Путина

По инициативе французской стороны 20 октября состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном, сообщает сайт Кремля.

Президент России выразил соболезнования в связи с произошедшим в пригороде Парижа 16 октября терактом – варварским убийством французского учителя. В этом контексте подтверждена обоюдная заинтересованность в активизации совместных усилий по борьбе с терроризмом и распространением экстремистской идеологии.

Детально обсуждено развитие ситуации в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха. Владимир Путин проинформировал о предпринимаемых шагах по предотвра­щению дальнейшей эскалации боевых действий и скорейшему возобновлению переговоров в целях политико-дипломатического урегулирования нагорно-карабахской проблемы. Акцентирована важность соблюдения противоборствующими сторонами достигнутых 10 и 17 октября договорённостей о прекращении огня.

Подчёркнута готовность к продолжению тесной координации России и Франции в качестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ, а также по линии Совета Безопасности ООН.

Условлено о контактах на различных уровнях.

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