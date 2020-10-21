Нелегкий путь изучения иностранного языка большинство из нас начали еще в младших классах школы. После этого мы продолжили свое обучение в колледже или университете. В общей сложности почти каждый житель нашей страны учил иностранный не менее 10 лет! Цифра впечатляет, казалось бы, за этот значительный срок усвоить язык можно в совершенстве. Но при первом же общении с иностранцем, например, в туристической поездке, многие обнаруживают, что не в состоянии произнести ни слова, и максимум на что хватает способностей, так это на робкое «Хэллоу!» Ситуация парадоксальная, и, вместе с тем, знакомая почти каждому.
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Ошибки преподавания
Успех в обучении в большей степени, зависит от нас самих, но не стоит умалять роль преподавателя. Иногда учитель может до такой степени скучно и неинтересно вести урок, что с детства появляется стойкий барьер к языку, и мы самостоятельно клеймим себя как неспособных к изучению иностранного. Выполнение упражнений становится бездумным и механическим, мы запоминаем грамматику не для того, чтобы активно использовать ее в живой речи, а лишь чтобы верно выполнить задание, после чего благополучно все забыть. В такой ситуации человек из года в год зубрит одни и те же правила и слова, при нулевом результате.
Если вам не повезло и на своем пути вы не встретили действительно опытного и заинтересованного преподавателя, отправляйтесь на самостоятельные поиски. Попытайтесь найти человека, который не будет выдавать вам грамматические таблицы, схемы и необъятные списки слов, которые вы должны запоминать без дальнейшего применения. Язык - это живая материя, и им, прежде всего, нужно пользоваться. Только от интерактивного и занимательного обучения будет толк, а вот бездумное заучивание лучше оставить.
Поиск мотивации
Изучение языка превратилось в бесконечную рутину, но вы все еще теряетесь, услышав иностранную речь? Каждый раз вы стараетесь запомнить правила, которые уже когда-то учили, и все как в первый раз? Возможно, дело в недостатке мотивации. Если вы не будете четко осознавать, для чего учите иностранный, это останется загадкой и для мозга. Грамматику и слова он будет воспринимать как ненужную информацию, которая будет мертвым грузом складироваться на задворках сознания просто за ненадобностью.
Четко определите для себя цель. Например, вы мечтаете уехать учиться за границу, получить повышение на работе или хотите в оригинале посмотреть любимый иностранный фильм. Какой бы ни была цель: глобальной или совсем обыденной, она все равно будет иметь большое значение, ведь вы сами себе объясните, почему информация, которую вы так усердно учите, актуальна и почему ее не стоит забывать.
Изучение языка превратилось в бесконечную рутину, но вы все еще теряетесь, услышав иностранную речь? Каждый раз вы стараетесь запомнить правила, которые уже когда-то учили, и все как в первый раз? Возможно, дело в недостатке мотивации. Если вы не будете четко осознавать, для чего учите иностранный, это останется загадкой и для мозга. Грамматику и слова он будет воспринимать как ненужную информацию, которая будет мертвым грузом складироваться на задворках сознания просто за ненадобностью.
Четко определите для себя цель. Например, вы мечтаете уехать учиться за границу, получить повышение на работе или хотите в оригинале посмотреть любимый иностранный фильм. Какой бы ни была цель: глобальной или совсем обыденной, она все равно будет иметь большое значение, ведь вы сами себе объясните, почему информация, которую вы так усердно учите, актуальна и почему ее не стоит забывать.
Боязнь ошибки
А что если в своих знаниях вы не сомневаетесь? Наедине с собой вы виртуозно общаетесь на иностранном, читаете книги и даже смотрите фильмы не зря же вы столько корпели над учебниками! Но первая же встреча с иностранцем - и все слова куда-то улетучиваются, а правил вы и вовсе будто не учили. Всему виной может быть боязнь ошибки. Действительно, достаточно сложно в устной речи учитывать все правила, верно спрягать слова да еще следить за произношением. Начинает казаться, что своей медленной речью и усиленной работой мысли, которая видна на нашем лице, мы тяготим собеседника, и он думает только о том, как бы быстрее сбежать. Нужно понять, что ошибки неизбежны, но боязнь показаться глупым или смешным не должна стать преградой к общению. Вспомните себя, когда вам приходилось слушать русскую речь из уст иностранца - это вызывало уважение, и вы были готовы терпеливо слушать не всегда грамотный язык. Точно так же относятся и к вам, даже если ваша речь будет похожа на набор слов, вряд ли кто-то станет подтрунивать.
А что если в своих знаниях вы не сомневаетесь? Наедине с собой вы виртуозно общаетесь на иностранном, читаете книги и даже смотрите фильмы не зря же вы столько корпели над учебниками! Но первая же встреча с иностранцем - и все слова куда-то улетучиваются, а правил вы и вовсе будто не учили. Всему виной может быть боязнь ошибки. Действительно, достаточно сложно в устной речи учитывать все правила, верно спрягать слова да еще следить за произношением. Начинает казаться, что своей медленной речью и усиленной работой мысли, которая видна на нашем лице, мы тяготим собеседника, и он думает только о том, как бы быстрее сбежать. Нужно понять, что ошибки неизбежны, но боязнь показаться глупым или смешным не должна стать преградой к общению. Вспомните себя, когда вам приходилось слушать русскую речь из уст иностранца - это вызывало уважение, и вы были готовы терпеливо слушать не всегда грамотный язык. Точно так же относятся и к вам, даже если ваша речь будет похожа на набор слов, вряд ли кто-то станет подтрунивать.
На чем сосредоточиться
При изучении языка основное внимание следует уделять словарному запасу. Это поможет вам улавливать иностранную речь и разговаривать. Даже если познания в области грамматики будут не на высоте, вас в любом случае поймут. При должном усердии вполне возможно усвоить язык самостоятельно. Если же вы совершенно не знаете с чего начать и на что обратить внимание в первую очередь, можно записаться на индивидуальные или групповые курсы. Преподаватель даст необходимую основу, после чего вы сможете отправиться в вольное плавание. Самое главное, постарайтесь погрузиться в языковую среду: смотрите любые фильмы и сериалы на языке оригинала, даже если пока ничего не понимаете. Читайте книги и новостные порталы на иностранном, слушайте песни и пытайтесь разобрать слова. Так вы сможете частично усвоить язык естественным образом, не занимаясь постоянной зубрежкой.
При изучении языка основное внимание следует уделять словарному запасу. Это поможет вам улавливать иностранную речь и разговаривать. Даже если познания в области грамматики будут не на высоте, вас в любом случае поймут. При должном усердии вполне возможно усвоить язык самостоятельно. Если же вы совершенно не знаете с чего начать и на что обратить внимание в первую очередь, можно записаться на индивидуальные или групповые курсы. Преподаватель даст необходимую основу, после чего вы сможете отправиться в вольное плавание. Самое главное, постарайтесь погрузиться в языковую среду: смотрите любые фильмы и сериалы на языке оригинала, даже если пока ничего не понимаете. Читайте книги и новостные порталы на иностранном, слушайте песни и пытайтесь разобрать слова. Так вы сможете частично усвоить язык естественным образом, не занимаясь постоянной зубрежкой.
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