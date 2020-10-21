Ошибки преподавания

Успех в обучении в большей степени, зависит от нас самих, но не стоит умалять роль преподавателя. Иногда учитель может до такой степени скучно и неинтересно вести урок, что с детства появляется стойкий барьер к языку, и мы самостоятельно клеймим себя как неспособных к изучению иностранного. Выполнение упражнений становится бездумным и механическим, мы запоминаем грамматику не для того, чтобы активно использовать ее в живой речи, а лишь чтобы верно выполнить задание, после чего благополучно все забыть. В такой ситуации человек из года в год зубрит одни и те же правила и слова, при нулевом результате.



Если вам не повезло и на своем пути вы не встретили действительно опытного и заинтересованного преподавателя, отправляйтесь на самостоятельные поиски. Попытайтесь найти человека, который не будет выдавать вам грамматические таблицы, схемы и необъятные списки слов, которые вы должны запоминать без дальнейшего применения. Язык - это живая материя, и им, прежде всего, нужно пользоваться. Только от интерактивного и занимательного обучения будет толк, а вот бездумное заучивание лучше оставить.