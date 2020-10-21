NASA сообщает: Солнце вошло в новый 11 цикл, что это значит и для чего опасно?

Смена солнечного цикла повлияет в основном на работу электроники, которая располагается на поверхности Земли

Солнце вошло в очередной цикл. Об этом сообщили ученые из NASA. Новый период солнечной активности начался в 2020 году и продлится до 2031. На протяжении этого времени активность Солнца обещает быть «бурной». Эксперты предполагают, что человечеству предстоит множество перемен, к которым придется прийти, преодолев ряд трудностей.

Что собой представляет смена солнечного цикла

Начиная с XVIII столетия, ученые начали активно наблюдать за Солнцем. С тех пор было выявлено, что каждые 11 лет звезда меняет цикл активности — от слабого к бурному. В 2020 году стартовал новый 25 цикл.

Из Земли наблюдать за переменами на Солнце невозможно, поскольку можно заметить только малую часть активности звезды. Поэтому Солнце кажется весьма спокойным и стабильным светилом. Но на самой поверхности звезды происходят постоянные взрывы, излучая сильнейшую энергию в виде заряженных частиц, которые разлетаются на миллиарды километров. Такое извержение называют солнечным ветром.

Активность Солнца не прекращается ни на секунду. Как только это произойдет, то Солнечной системе наступит конец. А пока звезда работает на полную мощность по современным меркам. Каждые 11 лет наблюдается смена активности периодов. Считается, что предыдущий цикл был самым слабым за последние 100 лет. А в июле 2020 года начался «бурный», но и он будет меняться. Пик припадет на 2025 год. Именно тогда, по мнению ученых, взрывы на Солнце будут самыми сильными, а значит будет освобождаться огромное количество энергии и света. К концу 2030 года активность спадет к минимуму.

Сам механизм смены циклов пока еще полностью не изучен. Ученые же предполагают, что это происходит из-за активности магнитных полей, которые вызваны потоками плазмы внутри самого Солнца. Магнитные полюса меняются местами и возвращаются на место через 11 лет. То есть, передвижение магнитные полюсов и создает тот самый цикл активности светила.

Как смена солнечного цикла может повлиять на человечество

Смена солнечного цикла повлияет в основном на работу электроники, которая располагается на поверхности Земли, а также на астронавтов, что в данный момент находятся на орбите. Ко всем техническим проблемам можно спокойно подготовиться, уверяют сотрудники NASA.

Солнечный цикл также влияет на Космическую погоду, а от нее напрямую зависит погода на Земле. Полагается, что в 2020 году зима будет необычной. Нужно подготовиться к резким перепадам температурных показателей — один день может оказаться жарким, а на второй уже ударят сильные морозы. В любом случае, ученые NASA рекомендуют всем странам быть готовыми к различным природным явлениям. Кого-то может «завалить» снегом, а кто-то будет бороться с сильными наводнениями.

Источник: rsute.ru