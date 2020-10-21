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Общество / Работа

Почему нельзя работать в церковные праздники? Все запреты важных православных дней

12:08 21.10.2020 Фото: pxhere.com
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Стоит отметить, что язычники также не работали в дни, посвященные их Богам.

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В старину, когда существовало крепостное право, церковные праздники считались одними из немногих периодов, когда можно было не выходить на работу к барину

Ни для кого не секрет, что во время церковных праздников нельзя ничего делать, поскольку можно привлечь к себе неприятности и проблемы. Однако далеко не многим известно, откуда появился такой запрет. Знающие люди рассказали, что может произойти, если заниматься тяжелым физическим трудом в праздники. Стоит прислушаться к их советам, чтобы обезопасить себя и своих близких.

Поверья против работы в церковные праздники

Наверное, всем понятно, что любой церковный праздник – это прежде всего время для посещения церкви, чтения молитв и общения с родными людьми. Все остальные мирские дела считаются лишними в эти периоды. В новогоднюю ночь никто же не моет полы, так, значит, и в различные христианские праздники этого делать не стоит.

В старину, когда существовало крепостное право, церковные праздники считались одними из немногих периодов, когда можно было не выходить на работу к барину. Поэтому люди очень ценили эти периоды и старались не делать ничего грешного, чтобы не лишиться этого отдыха.

Стоит отметить, что язычники также не работали в дни, посвященные их Богам. Согласно давним поверьям, оторвать людей от дел и собрать в церкви можно было только пригрозив им Божьей карой. А потому, чтобы все верующие точно приходили в святые обители, в церковные праздники были закрыты бани и ярмарки.

Что именно нельзя делать в церковные праздники
Работать в церковные праздники, конечно же, запрещается, но не стоит перегибать палку в этом случае. Некоторыми занятиями все же позволительно заниматься. Более того, определенную работу даже нужно выполнять, чтобы люди могли продолжать жить комфортно и благополучно.

В старину труд и работа были разными понятиями. Первый обозначал конкретные действия на благо своей семьи, а под работой подразумевались действия на пользу барина. Следовательно, заниматься чем-то, что приносит человеку доход в церковный праздник, запрещалось, а вот готовить еду для своей семьи можно.

Во время церковных праздников категорически запрещено стирать, убираться в доме, заниматься с растениями, рукоделием, прочими хозяйскими делами, которые не требуют отлагательств. Конечно, если вдруг случилась какая-то мелкая неприятность (например, малыш поставил пятно на одежде или в доме рассыпалась крупа), то исправить ее можно и в праздник.

Под запретом в церковные праздники также матерная ругань, скандалы, ссоры с окружающими. Не рекомендуется также слишком злоупотреблять спиртными напитками в этот период. Большим грехом считается убийство животного в праздник. Поэтому нельзя ходить на охоту в такие периоды, а также убивать животных дома.

В церковные праздники нельзя мыться, так ли это

В старину люди старались также не мыться в праздник, поскольку это тоже считалось грехом. Церковнослужители рассказали, откуда появился подобный запрет. Раньше, чтобы хорошенько помыться, нужно было нарубить дров и согреть воду. Это, конечно же, требовало немало времени и сил, а потому люди старались помыться накануне праздника.

В современном мире, чтобы принять душ, потребуется совсем немного времени. А потому от похода в храм процесс омовения никак не отвлечет.

Стоит также отметить, что занятие рукоделием в церковные праздники в старину тоже было весьма трудоемким. В современном мире церковь не считает это богохульным делом.

Церковнослужители отмечают, что самое главное для каждого верующего человека — это молитва и искренняя вера в Бога. Нужно непременно посещать церковь в церковные праздники и читать там молитвы. После этого можно смело заниматься бытовыми вещами, которые, конечно же, не будут считаться грехом.

Источник: rsute.ru

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Почему нельзя работать в церковные праздники? Все запреты важных православных дней