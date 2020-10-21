7 важных причин кушать лук ежедневно

Вы удивитесь, но у этого полезного овоща тоже есть свой праздник. Отмечают его в начале сентября

Конечно, полезных свойств у лука гораздо больше семи. Как и сортов лука. Но мы, с помощью нашего постоянного эксперта, врача-диетолога Людмилы Денисенко, расскажем о самых полезных:

- В луковицах содержатся органические кислоты, эфирные масла с фитонцидами, защищающие нас от простудных заболеваний, кемпферол, аминокислоты, глюкоза, микроэлементы, витамины В1, В2, В6, РР, Е, много витамина С, есть микро­ и макроэлементы: бор, кобальт, марганец, молибден, медь, никель, рубидий, фтор, хром, фосфор, кремний, натрий, калий, кальций, магний, железо, хлор, сера (именно она отвечает за резкий запах), флавоноиды и растительный гормон глюкинин (натуральное средство для понижения уровня сахара в крови), - перечисляет эксперт полезные вещества из этого пахучего продукта. - Лук относится к роду пряно-ароматических травянистых растений. В пищу употребляют целых 228 видов лука. В луковом семействе существует несколько сортов, которые отличаются не только по внешнему виду, но и по вкусовым качествам:

Белый репчатый лук имеет белую шелуху, на вкус мягкий, слегка сладковатый.

Сладкий репчатый лук несколько крупнее обычного и имеет более тонкую шелуху, такой лук собирают по весне и это сезонный продукт.

Красный репчатый лук более пряный на вкус и не такой острый как обычный.

Лук-шалот самый пикантный из всех сортов лука, но после термической обработки становиться очень нежным на вкус и даже слегка сладковатым.

Лук-порей в отличие от своих собратьев не имеет луковицы и представляет собой толстый разросшийся стебель белого цвета с зелеными плоскими листьями. Порей обладает приятным пикантным вкусом.

Чтобы получать достаточное количество полезных веществ, оздоравливающих организм, необходимо использовать разные сорта лука, потому что каждый ценен по-своему.

1. Сок репчатого лука - это природный антибиотик, который оберегает от простуд. Фитонциды поборют вирусы ангины и укрепят верхние дыхательные пути. Они убивают большое количество микробов, в том числе стрептококки, дизентерийную, дифтерийную и туберкулезную палочки. Для лечения и профилактики простуды и гриппа хорошо нюхать нарезанные дольки репчатого лука несколько раз в день. При авитаминозе лук очень полезен, он способен удовлетворить потребность человеческого организма в витамине С, к тому же этот витамин способствует повышению иммунитета.

2. Свежий сок репчатого лука способствует выработке спермы, повышает половую потенцию. Лук – настолько доступное возбуждающее средство, что даже в Древнем Египте его называли «мускусом бедняков». Древнеримский писатель Плиний Старший утверждал: «Лук и вялых мужей толкает в объятия Венеры». А в Средние века и эпоху Возрождения лук как сильный афродизиак был под запретом в монастырях: негоже монахам и монахиням испытывать плотские желания!

3. Кроме того, «репка» активирует обмен веществ, способствует кроветворению и очищению крови, стимулирует процессы пищеварения, выводит из организма лишнюю жидкость. Кверцитин, содержащийся в луке, противостоит раковым заболеваниям и применяется в онкологии. Если у вас болит голова, попробуйте понюхать кусочек сырого лука вместо того, чтобы глотать таблетки, многим помогает.

4. Зеленые листья лука богаты каротином, который заботится о благополучии нашей кожи. Лук используется в народной медицине и в косметических целях – для очищения лица от пятен. Для избавления от веснушек хорошо ежедневно протирать лицо свежей луковицей, разрезанной пополам.

5. У лука-порея отсутствует резкий запах и вкус, что, однако, совсем не влияет на его целебные свойства. Лук богат кальцием, фосфором, железом, натрием и магнием, это делает лук-порей очень питательным и полезным продуктом. А узнать его можно по утолщенной белой ножке и широким плоским листьям, которые и используют в пищу. Этот лук обладает способностью очищать кровь, поэтому полезно применять его для профилактики атеросклероза: смесь лукового сока и меда в пропорции 1:1 по одной столовой ложке 3 раза в день за час до еды в течение месяца.

6. Лук-шалот состоит из нескольких мелких луковиц, соединенных в одну. Шалот сочнее, мягче и ароматнее лука репчатого. Для него характерен своеобразный специфический, душистый аромат. Лук-шалот используется в медицине как противовоспалительное средство. Ученые обнаружили в шалоте большое содержание флавонолов, которые препятствуют возникновению рака, его полезно употреблять в пищу для профилактики этого тяжелого заболевания.

7. Лук-батун имеет своеобразные дудчатые листья. Настоящей луковицы он не образует, поэтому в пищу употребляют только листья. Лук-батун обладает всеми свойствами репчатого лука. А витамина С в нем даже больше, чем в луке репчатом. Батун славится хорошими дезинфицирующими свойствами.

Ученые утверждают, что, съедая в день 150 грамм лука (примерно одна большая луковица или пучок батуна), мы получаем половину суточной нормы витаминов А и С и пятую часть от нормы калия и кальция, которые улучшают работу сердца и являются строительным материалом для костной системы организма.

И еще немного фактов:

- В луке содержится больше сахаров, чем в яблоках и даже грушах. Но даже, если вы часто сидите на диетах, не стоит торопиться вычеркивать этот овощ из своего рациона. Лук – это еще и отличный сжигатель жиров. Есть даже специальная луковая диета, во время которой рекомендуется каждый день есть луковый суп.

- Лук служит в качестве обезболивающего при укусе ос. Для этого в место укуса необходимо сразу втереть луковый сок. При воспалении ушей лук также можно использовать для снятия боли: 3 раза в день на полчаса накладывать на ухо компресс из подогретого на пару мелко нарезанного лука, завернутого в марлю. Такие компрессы применяют и при нарывах, воспалениях, долго заживающих ранах. Свежий луковый сок – прекрасное средство против ревматических болей, отеков, выпадения волос, лишая, перхоти. Для этого надо натереть им проблемное место.

- Медики считают, что лук является хорошим адаптогеном, то есть, помогает адаптироваться к смене часовых поясов. Об этом нелишне знать в первую очередь лётчикам и стюардессам. Конечно, трудно себе представить элегантную, улыбающуюся стюардессу, распространяющую вокруг себя запах лука. Но, когда полёт завершён и есть время для отдыха, почему бы не воспользоваться столь простым и эффективным средством?

НО!

Есть и противопоказания: не стоит увлекаться поеданием лука людям, страдающим панкреатитом, язвенной болезнью желудка и кишечника, повышенной возбудимостью нервной системы. Людям с заболеваниями почек и печени, сердца, следует употреблять лук в пищу с осторожностью, чтобы не вызвать обострения заболевания.

КСТАТИ

Несколько интересных фактов о луке

+ Репчатый лук известен уже более 6 тысяч лет. Предполагают, что его родина – Юго-Западная Азия, откуда лук распространился в Египет, Грецию, Рим.

+ Сегодня известно около 400 видов лука, чуть больше половины из них растёт в нашей стране.

+ Древние шумеры и египтяне называли репчатый лук растением богов и считали, что весь земной мир устроен по образцу многослойной луковицы. В Древнем Египте лук был символом энергии и бессмертия, поэтому его ели в большом количестве. Сваренный в подсоленной воде, он составлял основу питания беднейших слоев населения Средней и Малой Азии, Средиземноморских стран, как и для строителей египетских пирамид, живших за три тысячи лет до новой эры. Рабов, возводивших пирамиду Хеопса, ежедневно кормили луком, чтобы те сохраняли выносливость, здоровье, силу, а значит, и работоспособность.

+ Древние греки ценили репчатый лук как лекарство, но в еду добавляли редко, считая его пищей простонародья из-за резкого запаха. Римские легионеры употребляли много лука, считая, что он делает воина бесстрашным. Гладиаторы массировали мышцы с помощью лукового масла, чтобы мышцы стали упругими. Атлеты­-олимпийцы ели лук во время тренировок.

+ В эпоху крестовых походов значение лука было столь велико, что французы выменивали своих пленников у сарацинов, отдавая 8 луковиц за человека. Не случайно знаменитый врач Ибн Сина (Авиценна) посвятил луку одну из первых глав в своем трактате «Канон врачебной медицины». В Киевской и Московской Руси лук выращивали повсеместно. Наряду с хлебом и квасом он был основной пищей крестьян и ремесленников. С древнейших времен лук да чеснок на Руси (и у многих других народов) считался наилучшим средством от «прилипчивых болезней и моровых поветрий» (от болезней, передающихся «по ветру»).

+ Согласно книге рекордов Гиннеса самый большой лук когда-либо выращенный весил 6 килограмм, он был выращен в Англии.

Источник: kp.ru