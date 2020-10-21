Посадка осенью: Что нужно сделать и посадить в ноябре в огороде

Для посадки осенью подходят только холодостойкие культуры, но список их довольно большой.

В средней полосе семена под зиму высевают в течение всего ноября

Многие дачники открывают посевную в апреле-мае - это самая горяча пора на огороде. Но можно не напрягаться весной, а часть овощей и цветов посадить еще осенью. Для некоторых культур это даже лучше!

В чем выгода

1. Экономия времени. Весной работы невпроворот, особенно если приезжать на дачу только на выходные. А в конце сезона дел не так много.

2. Прибавка в урожае. Семена, высаженные с осени, всходят гораздо раньше. Обычно в это время на грядках еще сыро, и мы бы с вами туда не полезли. А растениям хорошо: им достается больше влаги, они быстрее набирают силу, проходят закалку. В итоге дают больше урожая. И, что вдвойне приятно, раньше.

Когда высевают семена?

Если в общем, то в средней полосе семена под зиму высевают в течение всего ноября. В южных регионах это можно сделать и в начале декабря.

А вообще надо ориентироваться по погоде: осенью семена заделывают в почву, когда среднесуточная температура опустится до 0 °С, но при этом температура на поверхности почвы днем должна быть от +2...+4 °С.

Если земля замерзла и даже выпало несколько сантиметров снега, это не страшно. Снег сметите веником. Семена посейте прямо на поверхность почвы и присыпьте их заранее заготовленной землей слоем 3 см. Исключение - мелкие семена (салат, щавель) - их засыпают на 1,5 см.

Какие культуры подходят?

Для посадки осенью подходят только холодостойкие культуры, но список их довольно большой.

Овощи: бораго, кориандр, морковь, пастернак, петрушка листовая и корневая, редис, салат листовой, свекла, черемша, щавель.

Цветы: адонис летний, аквилегия, алиссум морской, антирринум (львиный зев), астры, буквица, годеция, горечавка, дельфиниум, диморфотека, дороникум, дряквенник, иберис зонтичный, ипомея, календула, камнеломка, клеома, колокольчик карпатский, кореопсис, космея, кохия, куколь (агростемма), купальница, лаванда, лаватера, лаконос (фитолакка), лен, лиатрис, лихнис (зорька), люпин, мак, маттиола (левкой), мелколепестник (эригерон), нигелла, пионы, примула, резеда, рудбекия, сизиринхиум, тысячелистник, хоста, шалфей мускатный, эхинацея, эшшольция.

Лекарственные растения: алтей, валериана, девясил высокий, душица, зверобой, любисток, мелисса, ромашка аптечная, череда.

Деревья и кустарники: барбарис, лещина, можжевельник, орех маньчжурский, туя, желуди и видовые клематисы.

План действий

Готовим грядки. Перед наступлением холодов нарежьте заранее борозды, пока почва рыхлая и ее не прихватило морозом. Расстояние между рядами такое же, как и при весеннем посеве - для каждой культуры оно свое.

Запасаем почву. После того как вы посеете семена, их надо будет присыпать почвой. А если земля уже промерзла? Поэтому озаботьтесь этим сейчас. Для подзимних посевов лучше всего приготовить смесь легкой земли, песка, низинного торфа, хорошо перепревшего компоста. Грунт насыпьте в мешки и поставьте в теплое помещение.

Сеем с запасом. Глубина посева под зиму такая же, как и при весеннем. А вот норму высева надо увеличить на 30% - нельзя исключать вероятность, что часть семян зимой погибнет.

Семена должны иметь хорошую всхожесть, быть крупными, полновесными. Подходят и дражированные, они дополнительно защищены, что уменьшает риск их гибели. Высевают семена сухими.

Укрываем грядки. После того как борозды засыпали заранее заготовленной почвой, укройте грядки лапником или старой нетканкой. Такая защита поможет накопить над посевами больше снега, который защитит их от суровых морозов. А в зимние оттепели не позволит почве оттаивать.

Весной укрытие снимают сразу, как только сойдет снег.

Народные хитрости

1. Совмещайте культуры. Например, можно чередовать морковь и редис, морковь и листовой салат. Так вы сэкономите место в огороде.

2. Укрывайте грядки весной. В первой половине апреля, как только появятся всходы, поставьте над грядками подзимних посевов пленочные тоннели - урожай созреет на 2 недели раньше.

Подходящие сорта овощей

Лук на зелень: Бессоновский местный, Погарский местный улучшенный, Спасский местный улучшенный.

Морковь: Витаминная 6, Московская зимняя А 515, Нантская 4, Несравненная, НИИОХ 336, Шантенэ 2461.



Пастернак: Круглый.Петрушка: Верейская, Иринка, Обыкновенная листовая, Сахарная, Фелиция.Редис: Жара, Заря, Розово-красный с белым кончиком.Салат листовой: Гоген, Задор, Изумрудный гигант, Кук, Московский парниковый, Санжин, Удача, Морозко рубиновый.Салат кочанный: Берлинский желтый, Крупнокочанный.Свекла: Египетская плоская, Подзимняя А 474, относительно пригодна Бордо 237.Укроп: Ароматный букет, Грибовский, Зеленый пучок, Русский гигант.Шпинат: Виктория, Жирнолистный, Исполинский, Пума F1, Рембрант F1.Щавель: Бельвильский, Никольский, Малахит.

Что нужно сделать в ноябре в огороде

✔ Уберите всю ботву и прочие растительные остатки. Это рассадник болезней и вредителей. Если они сильно заражены, сожгите их. Здоровые или слабо пораженные можно отправить в компост.

✔ Перекопайте грядки на штык лопаты. Комья не разбивайте, чтобы глыбы зимой промерзли - в них погибнут возбудители болезней и личинки вредителей.

✔ Заготовьте землю для рассады. Свой грунт всегда лучше магазинного. Вам понадобится: дерновая земля, песок, перегной. Примерное соотношение - 1:2:1.

✔ Поменяйте землю в теплице. Слой до глубины 25 - 30 см меняют каждые 5 лет, ну а до 5 см - ежегодно. Выбранный тепличный грунт можно рассыпать по будущим луковым, капустным и корнеплодным грядкам.

✔ Выкопайте корнеплоды для выгонки. Корни и корневища петрушки, щавеля, луковицы слизуна и шалота - их можно посадить и дома, и всю зиму под рукой будет свежая зелень.

В саду

✔ Снимите с деревьев мумифицированные плоды и гнезда вредителей. И сожгите - вы избавите сад от огромного количества возбудителей болезней и вредителей.

✔ Проведите санитарную обрезку сада. Удалите все сухие, поломанные и больные ветки.

✔ Заделайте дупла деревьев. Лучше всего смесью глины и коровяка.

✔ Побелите стволы деревьев. Это нужно сделать, до того как температура воздуха опуститься ниже -5 °С.

✔ Укройте виноград. И прочие теплолюбивые плодовые и ягодные культуры.

✔ Обрежьте ремонтантную малину. Все побеги срежьте на уровне земли и замульчируйте почву сухими листьями.

Источник: kp.ru