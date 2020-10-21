Молитва в день чудотворной Иверской иконы Божьей Матери 26 октября 2020 года

Особое значение имеет Иверская икона для женщин, которым помогает и оберегает

Благодаря историческим источникам теперь известно, что в десятом веке на территории Иверского монастыря появляется икона Божьей Матери, которую принято считать чудотворной. Она стала иметь огромное значение на территории монашеской обители. Ее принято считать талисманом святого места и настоящим сокровищем. Поэтому ее считают заступницей и защитницей от врагов и противников. Также Иверская икона Божией матери считается способной помочь во всех начинаниях и стремлениях.

Днями почитания иконы являются: 26 октября, 25 февраля, 6 мая.

Молитва перед Иверской иконой



О, Пресвята́я Де́во, Ма́ти Го́спода, Цари́це Небесе́ и земли́! Вонми́ многоболе́зненному воздыха́нию душ на́ших при́зри с высоты́ святы́я Твоея́ на нас, с ве́рою и любо́вию поклоня́ющихся пречи́стому о́бразу Твоему́. Се бо, грехми́ погружа́емии и скорбьми́ обурева́емии, взира́юще на Твой о́браз, я́ко живе́й Ти су́щей с на́ми, прино́сим смире́нная моле́ния на́ша. Не и́мамы бо ни ины́я по́мощи, ни ина́го предста́тельства, ни утеше́ния, то́кмо Тебе́, о, Ма́ти, всех скорбя́щих и обремене́нных! Помози́ нам, не́мощным, утоли́ скорбь на́шу, наста́ви на путь пра́вый нас, заблужда́ющих, уврачу́й и спаси́ безнаде́жных, да́руй нам про́чее вре́мя живота́ на́шего в ми́ре и тишине́ проводи́ти, пода́ждь христиа́нскую кончи́ну и на Стра́шнем Суде́ Сы́на Твоего́ яви́ся нам милосе́рдая Засту́пница, да всегда́ пое́м, велича́ем и сла́вим Тя, я́ко благу́ю Засту́пницу ро́да христиа́нскаго, со все́ми угоди́вшими Бо́гу. Ами́нь.

Источник: omolitvah.ru