Раритетное фото молоденького Галкина и стильной Пугачевой попало в сеть

Стоит отметить, что это фото 2002 году, а значит, что на этом снимке Примадонна была еще официально супругой Филиппа Киркорова

Максим Галкин опубликовал архивное фото в своем микроблоге.

Алла Пугачева и Максим Галкин – одна из самых крепких пар в российском шоу-бизнеса. Супругов познакомил Филипп Киркоров, который на тот момент был женат на Примадонне, он не мог представить, что между ними пробежит искра любви. В 2011 году они сыграли скромную свадьбу в одном из московских ресторанов. Звездная пара воспитывают двойняшек – дочь Лизу и сына Гарри, им в этом году исполнилось семь лет.

44-летний артист активный пользователь соцсетей, часто делится новыми фото и видео. Так, сегодня, 19-го октября он опубликовал архивное фото с отдыха. В кадре пародист позирует в рубашке и джинсах, с ним позировала и его жена Пугачева, которая предстала в белой рубашке и стильных кроссах. Стоит отметить, что это фото 2002 году, а значит, что на этом снимке Примадонна была еще официально супругой Филиппа Киркорова.

«18 лет назад», - подписал фото Максим Галкин.

Ранее мы писали, что 44-летний Максим Галкин активный пользователь соцсетей, ее аккаунт насчитывает более восьми миллионов подписчиков. Так, некоторое время назад он показал свежее селфи, многие фолловеры отметили, что пародист сменил имидж, он подстриг волосы и помолодел лет на десять.

«Всем желаю солнечного настроения в эту пасмурную погоду!», - подписал фото Максим Галкин.

Интернет-пользователи восхитились внешнему преображению любимого артиста: «Прямо в тинейджера превратился », «Вы прям как мальчишка выглядите», «Солнечный мальчик», «Помолодел!», «О, у вас смена причёски!!!! Классно», «Ты хорошенький!!! Аллочке привет!!!», «Атмосферный лучик солнца », - отметили пользователи Сети.

Источник: clutch.ua