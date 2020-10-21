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Стало известно, что 2 ноября 2020 года на Землю упадет астероид 2018VP1

09:20 21.10.2020 Фото: pixabay.com
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В настоящее время вероятность попадания в атмосферу нашей планеты составляет 0,41%.

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Космический камень, известный как 2018VP1, мчится к Земле со скоростью 25 000 миль в час и может столкнуться с планетой 2 ноября

По словам известного ученого Нила деГрасса Тайсона, астероид диаметром с холодильник мог бы ударить по Земле за день до ноябрьских выборов, но он недостаточно велик, чтобы нанести серьезный ущерб.

Знаменитый астрофизик сказал, что космический камень, известный как 2018VP1, мчится к Земле со скоростью 25 000 миль в час и может столкнуться с планетой 2 ноября.
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«Это может коснуться Земли. 2 ноября, за день до президентских выборов в США », - написал он в Instagram .

Но он добавил, что летающий объект - не то, из-за чего можно потерять сон, поскольку «он недостаточно велик, чтобы причинить вред».
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«В настоящее время вероятность попадания в атмосферу нашей планеты составляет 0,41%, но если бы это произошло, она распалась бы из-за своего чрезвычайно маленького размера», - заявило космическое агентство .

Источник: nypost.com

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