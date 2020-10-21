Стало известно, что 2 ноября 2020 года на Землю упадет астероид 2018VP1

В настоящее время вероятность попадания в атмосферу нашей планеты составляет 0,41%.

Космический камень, известный как 2018VP1, мчится к Земле со скоростью 25 000 миль в час и может столкнуться с планетой 2 ноября

По словам известного ученого Нила деГрасса Тайсона, астероид диаметром с холодильник мог бы ударить по Земле за день до ноябрьских выборов, но он недостаточно велик, чтобы нанести серьезный ущерб.

Знаменитый астрофизик сказал, что космический камень, известный как 2018VP1, мчится к Земле со скоростью 25 000 миль в час и может столкнуться с планетой 2 ноября.

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- написал он в Instagram .

Но он добавил, что летающий объект - не то, из-за чего можно потерять сон, поскольку «он недостаточно велик, чтобы причинить вред».

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«В настоящее время вероятность попадания в атмосферу нашей планеты составляет 0,41%, но если бы это произошло, она распалась бы из-за своего чрезвычайно маленького размера», - заявило космическое агентство .

Источник: nypost.com