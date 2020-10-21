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Лунный календарь благоприятных дней на ноябрь 2020 года

12:46 21.10.2020 Фото: pixabay.com
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Благоприятные дни для важных дел и начинаний: вторник, среда, четверг.

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Лунный календарь благоприятных или удачных дней на ноябрь 2020 года

Календарь с так называемыми благоприятными днями стал сегодня очень популярен и востребован. Рассчитывается он на основе определённых фаз и положений Луны. Считается, что когда все показатели сходятся, день влияет на человека и события, которые с ним происходят, самым лучшим образом. Естественно, на этот день желательно планировать самые важные и сложные дела, чтобы он способствовал их лучшему разрешению.

Расскажем кратко о том, как рассчитывается такой календарь, чтобы вы имели представление, как это делается.

Неблагоприятные фазы Луны: Полнолуние и Новолуние.

Благоприятные дни для важных дел и начинаний: вторник, среда, четверг.
Благоприятные знаки Зодиака Луны: Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы, Телец, Лев, Весы.
Благоприятные лунные дни (не путать с числами календаря): 2, 6, 7, 8, 10, 14, 20, 21, 24, 27, 28.
Для того чтобы определить, какой день является удачным, должны совпасть все благоприятные знаки. Если хотя бы один знак не совпадает, день считается обычным или нейтральным. Если все знаки неблагоприятные, день является неудачным. Полнолуние и Новолуние уже сами по себе являются неудачными, потому на другие показатели не смотрят, а сразу записывают их в перечень плохих дней календаря для важных дел.

Календарь благоприятных дней в ноябре 2020 года
В ноябре 2020 года будет 3 благоприятных дня: 12, 17 и 24 числа. В эти дни сходятся все благоприятные факторы.

Неблагоприятными будут только два дня — Новолуние (15 ноября) и Полнолуние (30 ноября).

Далее вас ждёт подробный лунный календарь на ноябрь 2020 года на каждый день.

Лунный календарь на ноябрь 2020 благоприятные дни
1 ноября | Воскресенье | Нейтральный | Убывающая Луна | Телец | 16, 17 лунный день
2 ноября | Понедельник | Нейтральный | Убывающая Луна | Телец | 17, 18 лунный день
3 ноября | Вторник | Нейтральный | Убывающая Луна | Близнецы | 18, 19 лунный день
4 ноября | Среда | Нейтральный | Убывающая Луна | Близнецы | 19, 20 лунный день
5 ноября | Четверг | Нейтральный | Убывающая Луна | Рак | 20, 21 лунный день
6 ноября | Пятница | Нейтральный | Убывающая Луна | Рак | 21, 22 лунный день
7 ноября | Суббота | Нейтральный | Убывающая Луна | Лев | 22, 23 лунный день

8 ноября | Воскресенье | Нейтральный | Третья четверть | Лев | 23, 24 лунный день
9 ноября | Понедельник | Нейтральный | Убывающая Луна | Лев | 24 лунный день
10 ноября | Вторник | Нейтральный | Убывающая Луна | Дева | 24, 25 лунный день
11 ноября | Среда | Нейтральный | Убывающая Луна | Дева | 25, 26 лунный день
12 ноября | Четверг | Благоприятный | Убывающая Луна | Весы | 26, 27 лунный день
13 ноября | Пятница | Нейтральный | Убывающая Луна | Весы | 27, 28 лунный день
14 ноября | Суббота | Нейтральный | Убывающая Луна | Скорпион | 28, 29 лунный день
15 ноября | Воскресенье | Неблагоприятный | Новолуние | Скорпион | 29, 30, 1 лунный день
16 ноября | Понедельник | Нейтральный | Растущая Луна | Стрелец | 1, 2 лунный день
17 ноября | Вторник | Благоприятный | Растущая Луна | Стрелец | 2, 3 лунный день
18 ноября | Среда | Нейтральный | Растущая Луна | Козерог | 3, 4 лунный день
19 ноября | Четверг | Нейтральный | Растущая Луна | Козерог | 4, 5 лунный день
20 ноября | Пятница | Нейтральный | Растущая Луна | Водолей | 5, 6 лунный день
21 ноября | Суббота | Нейтральный | Растущая Луна | Водолей | 6, 7 лунный день
22 ноября | Воскресенье | Нейтральный | Первая четверть | Рыбы | 7, 8 лунный день
23 ноября | Понедельник | Нейтральный | Растущая Луна | Рыбы | 8, 9 лунный день
24 ноября | Вторник | Благоприятный | Растущая Луна | Рыбы | 9, 10 лунный день
25 ноября | Среда | Нейтральный | Растущая Луна | Овен | 10, 11 лунный день
26 ноября | Четверг | Нейтральный | Растущая Луна | Овен | 11, 12 лунный день
27 ноября | Пятница | Нейтральный | Растущая Луна | Телец | 12, 13 лунный день
28 ноября | Суббота | Нейтральный | Растущая Луна | Телец | 13, 14 лунный день
29 ноября | Воскресенье | Нейтральный | Растущая Луна | Телец | 14, 15 лунный день
30 ноября | Понедельник | Неблагоприятный | Полнолуние | Близнецы | 15, 16 лунный день

Источник: art-assorty.ru

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