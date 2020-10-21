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Здоровье / Общество

Полная инструкция, как усилить свой иммунитет перед коронавирусом

08:12 21.10.2020 Фото: pikist.com
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Сверхнагрузка – это мощный стрессорный фактор, который превращается в дистресс и через эндокринные механизмы подавляет множество иммунологических реакций.

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На иммунную систему влияют регулярные физические упражнения или, наоборот, их отсутствие

Сильный иммунитет – главная защита человека от вирусов. Как самостоятельно повысить уровень ее надежности, рассказал радио Sputnik иммунолог Георгий Викулов.

Любой россиянин может повысить личный уровень защиты от вирусов вообще и коронавируса в частности. Для этого нужно укреплять иммунную систему. Сделать это можно, сменив свои привычки, рассказал в интервью радио Sputnik директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог Георгий Викулов.

Прежде всего нужно начать регулярно заниматься физкультурой. Однако не слишком увлекаться, потому что во всем важна мера.

"На иммунную систему влияют регулярные физические упражнения или, наоборот, их отсутствие. Малоподвижный образ жизни отрицательно влияет на иммунитет. Что касается избыточной физической нагрузки, включая спорт, то сверхнагрузка всегда отрицательно сказывается на иммунитете. Сверхнагрузка – это мощный стрессорный фактор, который превращается в дистресс и через эндокринные механизмы подавляет множество иммунологических реакций", – отметил врач-иммунолог.
Умеренную физическую активность нужно дополнить правильным пищевым поведением. Нужно отказаться от привычки к обильному потреблению жирной пищи.

"Из внутренних факторов на иммунитет влияет состояние сердечно-сосудистой системы, которое связано, в частности, с уровнем холестерина. Поэтому поглощение насыщенной жирами пищи с последующим ростом уровня холестерина отрицательно сказывается на иммунитете", – объяснил Георгий Викулов.
И, конечно, нужно отказаться от вредных привычек. Курение и частое употребление алкоголя подрывают иммунитет. Тем, кто хочет укрепить свою защиту от вирусов, врачи рекомендуют забыть об этих пристрастиях.

Источник: ria.ru

врач иммунитет коронавирус стрессорный фактор физкультура Георгий Викулов
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