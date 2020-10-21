500 руб. составит штраф для водителя за неправильные колеса. Когда вы обязаны "переобуть" авто?

Если документ утвердят, нарушителям будет грозить штраф в размере до 500 рублей.
Также ведомство предлагает запретить тонировку на ветровых стеклах. Данную инициативу в МВД пояснили тем, что «тонированные ветровые стекла искажают правильное восприятие белого, желтого, красного, зеленого и голубого цветов». Также нельзя будет ездить с неисправными ремнями безопасности и без подушек безопасности.
Ранее сообщалось, что сотрудников ГИБДД снабдят устройствами для измерения остаточного протектора шин, приборами для диагностики тормозных систем и рулевого управления. Также инспекторы смогут оценивать освещенность дорожного покрытия, для чего им выдадут люксометры.
Источник: АиФ