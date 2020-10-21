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Тебя всю жизнь травили? Как поверить в свои силы, рассказывает психотерапевт Тарас Иващенко из Риги

17:50 21.10.2020, Алена Романцова Фото: pexels.com
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Для начала нужно перестать соглашаться быть жертвой. Вы можете себя защитить! Защищайте свои границы, как можете!

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Как справляться с травлей? Отвечает психотерапевт
Сюжет: Мне пора к психотерапевту?
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Тебя всю жизнь травили? Как поверить в свои силы, рассказывает психотерапевт Тарас Иващенко из РигиБрошенка или героиня: почему стыдятся быть матерью-одиночкойЕщё 17 новостей

"Всю жизнь меня обижали и травили.." - таких историй множество. Чувство обиды и унижения у таких людей остается на всю жизнь. Как с ним справиться и начать жизнь полной жизнью? Как поверить в себя? На эти вопросы отвечает врач-психотерапевт и специалист по психосоматической медицине Тарас Иващенко. «Курьер. Среда. Бердск» продолжает серию публикаций «Мне пора к психотерапевту?».

Тра́вля (бу́ллинг — англ. bullying) — агрессивное преследование одного из членов коллектива (особенно коллектива школьников и студентов, но также и коллег) со стороны другого. Также часто это преследование группы лиц, не обязательно одного человека. Травлю организует один (лидер), иногда с сообщниками, а большинство остаются свидетелями. При травле жертва оказывается не в состоянии защитить себя от нападок, таким образом, травля отличается от конфликта, где силы сторон примерно равны. Травля может быть и в физической, и в психологической форме. Проявляется во всех возрастных и социальных группах.

Что нужно сделать, чтобы воспарять духом? Тарас Иващенко советует:

- Для начала - перестать соглашаться быть жертвой. Вы можете себя защитить!

- Второй момент, нужно перестать себя сравнивать. Да, это сложно. По началу. Всегда будет кто-то лучше, кто-то хуже. Основа страдания это именно сравнение.

- Третий момент- это научить себя ценить то, что имеешь. Научить себя видеть те хорошие моменты, которые УЖЕ есть и рассматривать это как ценный ресурс, который у Вас есть и нужен для продвижения вперед.

Самооценка растет когда, пусть и по крохам и муравьиными шагами копиться хорошее отношение себе, сделанные хорошо (только по-настоящему) дела.

О роли жертвы отдельно

Здесь самое основное - это перестать соглашаться со своей ролью. Мы сейчас не про жертву - которая страдает и вызывает чувство вины. Мы про жертву травли говорим - это разные вещи. Люди которых травят не упиваются своей ролью.

Нужно:

- уходить из места где травят

- защищать свои границы (как можешь)!

- искать единомышленников.

И да - никто не говорил что это легко - дальнейшие рекомендации могут быть даны в зависимости от конкретной ситуации.

как поверить в свои силы помощь психотерапевта советы психолога травля Тарас Иващенко
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