Комнатные цветы в Садовом центре Татьяны Переладовой

Пора подумать об украшении и озеленении в ваших квартирах, коттеджах, домах. На ваш выбор представляем комнатные растения.
Традесканции 5 видов, различной окраски листьев
Плектрантусы 4 видов ампельные красавцы!
Колеусы (крапивка) – 7 видов.
Гвоздика – 10 видов
«Жених» и «Невеста» простые и махровые.
Фуксии различной окраски
Пеларгонии: розебудные, тюльпановидные, плющелистные, королевские, зональные в изобилии.
Мирт (миртовое дерево) цветущий. Для мира и согласия в вашем доме!)
Очень-очень много других комнатных цветов.
Все эти цветы выращены в Бердске, а значит устойчивы к нашему климату.
У нас вы сможете купить черенок укорененный и не укорененный понравившегося цветка.
Приглашаем! Каждый сможет найти у нас свой заветный цветок!
Источник: Раздел Садового центра Татьяны Переладовой на сайте Весь Бердск