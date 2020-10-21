В чем преимущества Экономического лицея перед другими образовательными учреждениями?

Экономический лицей является уникальным образовательным учреждением нашего города и всей Новосибирской области, ведь в нем успешно функционирует образовательная программа непрерывного экономического образования детей 6-18 лет, которая не имеет других аналогов.

Так же в нем представлены программы дошкольного, общеобразовательного, дополнительного образования. Успешно налажено еще и систематическое сотрудничество с вузами и СПО, которое помогает ученикам целенаправленно двигаться к получению дальнейшего образования, ведь оно, возможно, станет профессией всей их жизни.