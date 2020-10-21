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Образование

В чем преимущества Экономического лицея перед другими образовательными учреждениями?

08:18 21.10.2020 Фото: Бердский Экономический лицей
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С нашим лицеем сотрудничают следующие вузы: НГУ, НИУ Высшая Школа Экономики, УрФУ, НГПУ.

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Экономический лицей является многоуровневым образовательным центром
  1. Экономический лицей является уникальным образовательным учреждением нашего города и всей Новосибирской области, ведь в нем успешно функционирует образовательная программа непрерывного экономического образования детей 6-18 лет, которая не имеет других аналогов.
  2. Так же в нем представлены программы дошкольного, общеобразовательного, дополнительного образования. Успешно налажено еще и систематическое сотрудничество с вузами и СПО, которое помогает ученикам целенаправленно двигаться к получению дальнейшего образования, ведь оно, возможно, станет профессией всей их жизни.
  3. С нашим лицеем сотрудничают следующие вузы: НГУ, НИУ Высшая Школа Экономики, УрФУ, НГПУ.

Источник: Раздел Бердского Экономического лицея на сайте Весь Бердск

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