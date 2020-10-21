"Бутик Прованс": Дни рождения, свадьбы, корпоративы - воплотим любую вашу идею в жизнь!

Осень - пора ярких праздников! Красивые подарки на любой вкус и цвет.

Сотрудничаем с вкуснейшим кондитером и праздничным агентством

Осень - пора ярких праздников! Дни рождения, свадьбы, корпоративы - Воплотим любую вашу идею в жизнь!

Достаточно просто прислать фото или текстовое описание задумки в Директ или WhatsApp +7 913 949 21 30

Флорист подскажет вам по выбору цветов/оформлению, рассчитает стоимость, подберёт оптимальное время доставки!

Сотрудничаем с вкуснейшим кондитером и праздничным агентством, а значит не нужно тратить много времени на заказ - все можно согласовать в одном месте и по приятной цене!

С любовью,

Прованс, Бердск, ул. Ленина 25

ИП Хмелевская Е.А.

ОГРН 312548322800015, ИНН 544590055704

8(38341)2-11-31, 89130121318, 89139492130

Источник: Раздел Бутика цветов "Прованс" на сайте Весь Бердск

