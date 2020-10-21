Кто может следить за вами через камеру смартфона, объяснил эксперт

Для профилактики или для обнаружения вируса, если он все же проник на устройство, рекомендуется постоянно держать на телефоне активный и обновляемый антивирус.

Метод взлома камеры смартфона раскрыл эксперт.

Практически единственная ситуация, при которой кто-то, кроме вас, может получить доступ к камере вашего смартфона — заражение устройства вирусной программой, рассказал агентству "Прайм" руководитель центра цифровой экспертизы "Роскачества" Антон Куканов. В этом случае камера может делать фотографии, а злоумышленники — шантажировать этими снимками владельца смартфона.

"Вероятность того, что ваша камера телефона интересна корпорациям-производителям оборудования или приложениям вроде Instagram, близка к нулю. Шпионом скорее может оказаться с виду безобидное приложение (например, органайзер или фонарик), которое на самом деле является замаскированным зловредом", — отмечает эксперт

Такие программы встречаются даже в официальных магазинах, поэтому нужно очень внимательно смотреть на рейтинг приложения, на разрешения, которые оно запрашивает и читать отзывы, добавляет он.

"Для того, что просмотреть какие приложения имеют доступ к интересующим функциям, необходимо на Android зайти в Настройки/Приложения и уведомления/Разрешения приложений, на iOS в Настройки/Конфиденциальность", — объясняет Куканов.

Для профилактики или для обнаружения вируса, если он все же проник на устройство, рекомендуется постоянно держать на телефоне активный и обновляемый антивирус, заключил эксперт.