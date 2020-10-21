Точный гороскоп на сегодня от Павла Глобы: 21 октября 2020 хороший день для поиска новых возможностей

Астролог считает, что спланированные заранее и хорошо продуманные проекты принесут благополучие. Напористость, энергичные действия и твердая уверенность в успехе будут основными в делах 21 октября 2020 года для многих знаков зодиака.

Только анализ своих промахов даст возможность понять, как действовать дальше

Овен

Кардинальных изменений в жизнь Овнов текущий день не принесёт. Но могут появиться заманчивые предложения, в целесообразности которых следует тщательно разобраться. Необходимо сконцентрироваться на планах, определиться с реальными возможностями. Не надо поддаваться влиянию чужих мнений. Собственные мысли и принципы окажутся более верными.

Телец

С руководством в рабочих вопросах не удастся найти взаимопонимания, поэтому надо воздерживаться от продвижения своих идей и предложений. В личной жизни возможны перемены. Не стоит оказываться от приятных встреч, свиданий, общения с противоположным полом. Посещение культурных мероприятий благотворно скажется на настроении.

Близнецы

Этому знаку следует вести себя более корректно в этот день. Проявления придирчивости и принципиальности не всегда будут поняты окружающими. Мысли, направленные на решение текущих проблем, должны быть положительными и добрыми, сочетающими свои интересы с пожеланиями других людей. У творческих Близнецов будет наблюдаться прилив вдохновения.

Рак

Желание резко изменить свою жизнь может подтолкнуть к опрометчивым решениям. Астролог советует поначалу разобраться со своим внутренним миром, определить значимость таких изменений в данный момент. Особенно не стоит предпринимать попыток повлиять на личные отношения. Провести день желательно в гармонии с самим собой и с окружающими, создать атмосферу благожелательности и покоя.

Лев

Настроение Льва может колебаться в течение дня. Возможны мелкие неприятности, неполадки и небольшие материальные потери. Не стоит искать виноватых и сбрасывать негатив на окружающих. Только анализ своих промахов даст возможность понять, как действовать дальше. В профессиональной сфере астролог советует с головой уйти в работу: чем больше будут заняты мысли и руки делом, тем меньше будет раздражающих факторов.

Дева

В решении важных вопросов руководствоваться нужно не только здравым смыслом, но и внутренним чутьем, которое подскажет 21 октября, как лучше поступить в той или иной ситуации. А вот выяснение отношений с любимым человеком может только их испортить. Поэтому не надо рьяно отстаивать свои принципы.

Весы

День будет продуктивен не столько активными действиями, сколько планированием будущих дел, изысканием резервов для их продвижения. Хорошо бы наладить уже имеющуюся базу, чем искать новые возможности и финансовое обеспечение своих проектов. Отступать от проверенных методов и принципов не рекомендует астролог. В данный момент для Весов существует угроза простудных заболеваний. Рекомендовано заботиться о верхних дыхательных путях и бронхах.

Скорпион

Возможности Скорпиона в совершенствовании своих деловых качеств, а также профессиональной деятельности возрастут в этот день благодаря повышению внешней и внутренней энергетики. Напористость поможет справиться с любыми задачами. Данный день хорош и для откровенных разговоров с родственниками, бесед «по душам» с любимым человеком.

Стрелец

Завершить старые дела для Стрельца будет предпочтительнее, чем начинать новые проекты. Этим можно заслужить уважение коллег. Договориться об уступках в каких-то делах будет проблематично в данный период. Поэтому исходить в своих действиях надо из того, что есть в реальности. Решение финансовых вопросов лучше отложить на другое время.

Козерог

Для активных предприимчивых действий не очень удачное время. Зато хорошо удаются деловые контакты, знакомства с влиятельными людьми, создания новых планов. Материальные и денежные вопросы решаются без особых усилий. Только нельзя давать в долг материальные ценности и деньги.

Водолей

Астролог советует этому знаку зодиака спокойно заниматься своими обычными делами, не слишком растрачивая свою жизненную энергию. В данный период обостряется интуиция, проявляется ясновидение. Удачно будет получаться исследовательская и научная работа, различного рода эксперименты. В вечернее время желательно отдохнуть от дневных хлопот, не посещать людных мест.

Рыбы

Непростой день для представителей этого знака. Переживания, фобии и недовольство всем могут захлестнуть Рыб. Астролог советует не роптать на обстоятельства, близкое окружение. Жизнь нужно воспринимать такой, какая она есть. А также неплохо было бы проанализировать свои деяния и мысли, возможно в них причина всех неурядиц. Общение с позитивными и неунывающими людьми добавит оптимизма в настроение Рыб.

Источник: rsute